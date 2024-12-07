كأس فاطمة بنت مبارك للقدرة في الوثبة اليوم

تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة اليوم سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة - سيدات، لمسافة 100 كلم لملاك الإسطبلات الخاصة، والذي ينطلق عند السادسة والنصف صباحاً في ثاني سباقات الموسم الجديد بالوثبة، بمشاركة نخبة الفارسات وسط حماس كبير ورغبة قوية في الفوز بالكأس الغالية وبلوغ منصات التتويج.

ويقام السباق على 4 مراحل، بداية بالمرحلة الأولى لمسافة 35 كلم باللون الأزرق يعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، والثانية باللون الأصفر لمسافة 25 كلم وفترة راحة 40 دقيقة، والثالثة باللون الأحمر لمسافة 20 كلم يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، ويختتم السباق في المرحلة الرابعة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم، وعقب إجراءات الفحص البيطري واعتماد النتيجة رسمياً من قبل اللجنة المنظمة يتم تتويج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى.

ووضعت إدارة القرية عدداً من الشروط التي تحكم السباق، حفاظاً على السلامة العامة للفارسات وحتى يخرج السباق بصورة متميزة، منها عدم الازدحام أمام البوابة البيطرية، وعدم استخدام السوط أو وخز الحصان، ومن الضوابط العامة، أن يكون عمر الحصان 6 سنوات وما فوق وأن لا يقل وزن الفارسة عن 50 كجم، وعدم تجاوز نبض الخيل 64 نبضة في الدقيقة الواحدة عقب نهاية كل مراحل السباق.

اكتمال الترتيبات وقال مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، إن كل الترتيبات قد اكتملت لاستضافة السباق، ذاكراً أن كل الفارسات يعملن على الفوز باللقب لأنه يحمل اسماً غالياً على الجميع ويعتبر من السباقات المهمة والبارزة على مستوى رياضة القدرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى التحضيرات الجيدة التي تمت من قبل ملاك الإسطبلات الخاصة خلال الفترة الماضية لتقديم مستويات جيدة تؤكد تطور الدولة المستمر برياضة الفروسية بشكل عام والقدرة بشكل خاص، وأضاف: نستبشر خيراً بمتابعة سباق حماسي قوي من واقع النجاح الكبير الذي تحقق في سباق عيد الاتحاد قبل أيام قلائل، والذي شهد منافسات قوية بين جميع الفرسان والفارسات، وأكد اكتمال الجاهزية لمشوار الموسم الحالي، ونأمل التزام جميع الفارسات في سباق اليوم باللوائح والضوابط، لأن ذلك يساعد في تحقيق أعلى درجات النجاح.