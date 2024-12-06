«دبي للفروسية» يقيم سباقاً تزامناً مع تخرج محمد بن راشد بن محمد

أعلن نادي دبي للفروسية، إقامة سباق قدرة لمسافة 100 كلم، تزامناً مع تخرج الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم، من أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة، ومن المقرر إقامة السباق، الذي سيكون مخصصاً لفئة الإنتاج المحلي، 28 من ديسمبر الجاري، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

وأكد الدكتور محمد عيسى العظب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن السباق سيقام ابتهاجاً بتخرج الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم، وحصوله على سيف الشرف، وسيف التفوق العام من أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية، وأضاف لـ«البيان» أن السباق يعكس المكارم السخية التي يحظى بها أهل الفروسية، عبر إقامة سباق خاص بفئة الإنتاج المحلي في الدولة، احتفاءً بهذه المناسبة الغالية، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما تقدم بالتهنئة إلى الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم، بهذه المناسبة الغالية.

جوائز مالية

وأشار العظب إلى أنه بهذه المناسبة، سيتم تخصيص جوائز مالية قيمة للفائزين، سيكشف عنها قبل موعد السباق، لافتاً إلى أن السباق يعد إضافة مميزة لسلسلة السباقات التي تقام في مدينة دبي الدولية للقدرة، حيث يضم برنامج الموسم باقة واسعة من السباقات المتنوعة والمختلفة، مثل السباقات الخاصة بفئة الأفراس، وهي «كأس جميلتي» في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، و«كأس اليمامة» في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، إضافة سباقات السيدات ومنافسات الإسطبلات الخاصة.

وسيغلق باب المشاركة في السباق يوم 26 ديسمبر، ولن يتم قبول تسجيل الخيول بعد ذلك التاريخ، كما سيكون الحد الأعلى للتسجيل، هو 4 خيول لكل إسطبل.

من جانب آخر، أعلن النادي فتح باب التسجيل للمشاركة في السباقين التأهيليين يوم 18 و19 ديسمبر الجاري، لمسافة 40 كلم و101 كلم.