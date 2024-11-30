«قسورة الخالدية» بطل أغلى كؤوس الخيول العربية الأصيلة بمحطة السعودية

نجح الجواد «قسورة الخالدية» لإسطبلات الخالدية في الفوز بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بمحطة السعودية الـ14 التي أقيمت في ميدان الملك عبد العزيز في الجنادرية بالرياض أول من أمس، ضمن منافسات النسخة الـ31.

وحققت المحطة الـ14 لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية نجاحات مبهرة وأصداء واسعة في الأمسية التي تضمنت 12 شوطاً، والتي تمثل دعماً كبيراً لملاك ومربي الخيل العربي في السعودية وسط ترحيب كبير باستمرارية سباقات الكأس الغالية في مضامير المملكة منذ عام 2018.

وتقام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لخطط صناعة متطورة لسباقات الخيل العربية ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، للحفاظ على الإرث الأصيل.

وشهد سباق الكأس الغالية تنافساً مثيراً في الأمتار الأخيرة من خط نهاية السباق، بين قسورة الخالدية (ليث الخالدية x مستهلة الخالدية بنت دورمان) لإسطبلات الخالدية، والذي يشرف على تدريبه ناصر بن مطلق.

ويقوده الفارس نايف العنزي وفيزير (منارك X شيرازاد) لإسطبل أجمل تحت إشراف المدرب سالم الرويس وقيادة الفارس محمد الدهام، بيد أن الأداء القوي لقسورة وحفاظه على رتمه السريع وتقدمه الثابت وقيادة الفارس البارعة قادته للتفوق وحسم لقب السباق لمصلحته عن جدارة واستحقاق في السباق الذي أقيم للمهور والمهرات فئة (ليستد) المصنفة بـ 90 وأعلى بعمر 4 سنوات فأكثر لمسافة 1800 متر رملي.

ونجح البطل في قطع مسافة السباق بزمن 2:04.21 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين فيصل الرحماني الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية. وقال فيصل الرحماني:

«يسعدنا التواجد في مضمار الملك عبد العزيز التاريخي والعريق في الجنادرية الذي يحتضن نخبة سباقات السعودية ويعد تحفة معمارية رائعة، ويمثل تنظيم الكأس الغالية في هذا المضمار استمراراً لخططنا الطموحة للتواجد في أفخم المضامير العالمية».

وأضاف: «نتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة النجاحات الكبيرة للمحطة السعودية، والإنجازات المهمة التي تسجلها الكأس الغالية وما حققته خلال جولاتها في المضامير العربية والأوروبية».

وتابع: «فخورون بمحطة السعودية المبهرة والمميزة من كل الجوانب المعنية بالتنظيم الرائع والمشاركة الكبيرة والأصداء الواسعة من قبل الملاك والمربين»، مشيراً إلى ارتفاع تصنيف محطة السعودية إلى الفئة الثانية ابتداءً من العام المقبل، ما يمثل مكسباً مهماً لكل مرابط الخيل العربية في السعودية ونجاحاً جديداً لسباقات النسخة المقبلة.