مفاجآت سارة لجمهور مضمار العين اليوم بمناسبة عيد الاتحاد 53

وسط أجواء احتفالية بهيجة بمناسبة عيد الاتحاد 53 ينظم مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف سباقه الثالث بالموسم مساء اليوم والذي يتألف من 8 أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة والتي تتنافس على جوائز تبلغ 510 آلاف درهم.

ويشهد هذا اليوم الاستثنائي فعاليات مصاحبة حاشدة بالمفاجآت السارة لجمهور المضمار، إذ قامت اللجنة المنظمة برئاسة فيصل الرحماني، بجهود كبيرة لإخراج اليوم بالصورة التي تليق بالمناسبة الكبيرة، وتقرر أن تكون قيمة جوائز الترشيحات 60 ألف درهم على أن يبدأ الترشيح من الشوط الثالث وحتى الثامن، مع الوضع في الاعتبار أن الترشيحات بالنسبة للشوطين الثالث والرابع دبل تريو «المزدوج».

فيما سيكون التريو «المنفرد» مخصصاً للأشواط 5 و6 و7 و8 وسيكون «التريو» و«الدبل تريو» بنظام النقاط، والاستمارة بنظام التدوير، وسيحصل كل مشارك على استمارتين للترشيح، وتفتح البوابات للجمهور في الثانية والنصف وتغلق في الخامسة على أن يكون آخر موعد لاستلام استمارات الترشيح الخامسة والثلث.

وينطلق الحفل في الرابعة والنصف بسباق «تكافؤ» للخيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، ويبرز منها «ميمون» و«منار» و«زمام» و«ويل باور» كمرشحين للصدارة، فيما تظهر الخيول المبتدئة في الشوط الثاني والذي ينطلق لمسافة 1800 متر.

وتتواصل الإثارة بالشوط الثالث لمسافة 1800 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وخلاله يتطلع «اوس» للانفراد بالصدارة، غير أن مهمته لن تكون سهلة لوجود منافسين آخرين أقوياء مثل «زاجر الوثبة» و«أكسفور»، وغيرهما، وفي الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، تشارك نخبة من الخيول عمر 3 سنوات أبرزها «وهاج»، و«مكارم».

وتبلغ الإثارة ذروتها بالشوط الخامس الذي ينطلق لمسافة 1600 متر بمشاركة المهرات عمر 3 سنوات وخلاله تتطلع «خزاين» للانفراد بالصدارة ولكن عليها أن تتجاوز مهرات أخريات مثل «رهيبة» و «افيات الريف» وغيرها.

وفي الشوط السادس لمسافة 1400 متر تتسابق الخيول عمر 4 سنوات فما فوق «تكافؤ»، ويبرز منها «إيه إف المميز»، و«كاريم»، بينما ينطلق الشوط السابع وقبل الأخير بالأمسية لمسافة 1400 متر أيضاً وتتسابق خلاله الخيول المبتدئة «إنتاج محلي» عمر 4 سنوات فما فوق.

ويختتم حفل الأمسية بالشوط الثامن والأخير لمسافة 1400 متر، والمخصص أيضاً للخيول المبتدئة «إنتاج محلي» عمر 4 سنوات فما فوق.