تحدي الإسطبلات على كأس يوم الشهيد للقدرة اليوم

تنطلق في الساعة 6:30 من صباح اليوم في مدينة دبي الدولية للقدرة، منافسات كأس يوم الشهيد للقدرة لمسافة 101 كلم للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي والذي ينظمه نادي دبي للفروسية تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتتطلع إسطبلات الكمدة للمحافظة على اللقب للمرة الثالثة على التوالي الذي أحرزته في آخر نسختين الفارسة ليلى المرزوقي صاحبة اللقب في العام الماضي على صهوة الجواد «شفيق دارابي»، فيما احتل الوصافة الفارس زايد محمد عتيق المهيري، على صهوة «إس إم لوبو ديزرت» لإسطبلات زعبيل، وجاء في المركز الثالث الفارس الأورغوياني خوسيه إيستيبان، على صهوة «إس إم فابريكو» لإسطبلات العين.

جوائز

وأعلنت اللجنة المنظمة عن الجوائز المقدمة للفائزين من المركز الأول وحتى المركز العاشر، حيث سيحصل البطل على جائزة نقدية بقيمة 200.000 درهم، والفائز بالمركز الثاني 180.000 درهم، والمركز الثالث 160.000 درهم، والمركز الرابع 50.000 درهم، والمركز الخامس 35.000 درهم، ومن المركز السادس إلى المركز العاشر سيحصل كل فائز على جائزة نقدية بقيمة 30.000 درهم.

وينقسم السباق إلى 4 مراحل ستكون المرحلة الأولى لمسافة 35 كلم «المسار الأصفر»، المرحلة الثانية لمسافة 25 كلم «المسار الأحمر»، المرحلة الثالثة لمسافة 21 كلم «المسار الأزرق» ثم المرحلة الأخيرة لمسافة 20 كلم «المسار الأبيض». وجرت أمس قياسات الأوزان للفرسان وإجراءات الفحص البيطري في مدينة دبي الدولية للقدرة، واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل 6 سنوات فما فوق وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس أو الفارسة 55 كلغم وأن يكون الحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة.

من ناحية أخرى نظم نادي دبي للفروسية يوم أمس السباق التأهيلي لمسافة 80 كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة بمشاركة واسعة بلغت 503 فرسان وفارسات من مختلف الإسطبلات والفئات العمرية، حيث اشتمل السباق على 3 مراحل بلغت المرحلة الأولى 40 كلم «المسار الأحمر» والمرحلة الثانية لمسافة 20 كلم «المسار الأزرق» والمرحلة الثالثة والأخيرة لمسافة 20 كلم «المسار الأبيض».