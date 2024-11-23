79 خيلاً تتنافس اليوم على مضمار «أبوظبي للفروسية»

يحتضن مضمار نادي أبوظبي للفروسية اليوم السباق الخامس في الموسم من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بمشاركة 79 خيلاً، وتبلغ إجمالي جوائزه 466 ألف درهم.

ويشهد الشوط الأول لمسافة 1400 متر، مشاركة 14 خيلاً عربية أصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم، وتشارك 8 خيول عربية أصيلة في عمر 3 سنوات في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، وجوائزه 66 ألف درهم.

وتتنافس 14 من الخيول العربية في عمر 4 سنوات فما فوق في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، وجوائزه 66 ألف درهم، بينما يضم الشوط الرابع 12 خيلاً في عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2200 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.

ويقام الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، للخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات، وجوائزه 66 ألف درهم.

ويشتد التنافس في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، بين الخيول المهجنة الأصيلة في عمر 3 سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم، بينما يشهد الشوط الختامي لمسافة 2400 متر مشاركة 14 خيلاً مهجنة أصيلة في عمر 3 سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم.