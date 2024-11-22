67 خيلاً في ثاني أمسيات كرنفال سباقات دبي

يستضيف مضمار ميدان العالمي مساء اليوم ثاني أمسيات «كرنفال سباقات دبي» بمشاركة 67 خيلاً تتنافس على إجمالي جوائز بقيمة 1.815.000 درهم في 7 أشواط مثيرة أبرزها الشوط الخامس والرئيس «دبي كريك مايل»، فيما تخوض الخيول العربية الأصيلة أول تحديات السباقات المصنفة على لقب بني ياس للفئة الثانية، كما يشهد الحفل الذي يقام بتنظيم نادي دبي لسباق الخيل وبرعاية «نخيل» إقامة سباق «زايد وراشد» في الشوط الرابع بمشاركة نخبة من الخيول.

الشوط الأول

ويدشن فعاليات الحفل الشوط الأول «بني ياس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، برعاية «نخيل» البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بمشاركة 12 خيلاً، أبرزها «نجم الوثبة» حامل لقب النسخة الماضية بشعار «ياس للسباقات» بإشراف ماجد الجهوري وثنائي الشعار نفسه «ماهر» و«مجدي»، كما ينافس على اللقب «ايه اف العجاج» لخالد خليفة النابودة، «جولد سيلفر» لزياد كلداري و«كايل دي فاوست»، بإشراف عادل مشاحي و«مثابر»، بإشراف إبراهيم الحضرمي، و«انليشد»، بإشراف جابر البيطار.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «كومو ريزدينس» لمسافة 1200 متر، البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، مشاركة 7 خيول، أبرزها «جالانت بليد» و«اكسكلبيشن» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وتحت إشراف المدرب سالم بن غدير، «ملهوف» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، كما ينافس على اللقب «أفريكان كاندي» و«دارك سافرون» و«فيفيدو».

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث «نخلة جبل علي» لمسافة 1400 متر البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم 16 خيلاً، أبرزها»توالى«و»مطلوب«بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و»ميادين«بشعار شادويل، كما ينافس على اللقب»جميرا باي«بإشراف دوج واتسون و»إل إنتريفيرتيدو«و»آرجينت أبيل«.

زايد وراشد

ويحمل السباق في الشوط الرابع اسم «زايد وراشد» لمسافة 1600 متر والبالغ قيمة جوائزه المالية 210 آلاف، لخيول الثلاث سنوات، بمشاركة 7 خيول، أبرزها «قاصد»، و«قبول» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وتحت إشراف المدرب مايكل كوستا، إضافة إلى «كيلر كولكت» و«جنز آند غلوري» بإشراف بوبات سيمار.

الشوط الخامس

ويشهد الشوط الخامس والرئيس «دبي كريك مايل» لمسافة 1600 متر «قوائم» البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، صراعاً قوياً بمشاركة 9 خيول، أبرزها «ميد إن دبي» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وإشراف المدرب سالم بن غدير، «مشتري» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وتحت إشراف المدرب مايكل كوستا.

و«عاطف» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم تحت إشراف المدرب دوج واتسون، كما ينافس على اللقب «الجداف» لمحمد السبوسي تحت إشراف المدرب أحمد بن حرمش و«الطارق» مع المدرب دوج واتسون إضافة إلى «ووك اوف ستارز» بإشراف بوبات سيمار و«قريب»، بإشراف مصبح المهيري.

الشوط السادس

ويشارك في سباق ثندر سنو هانديكاب لمسافة 1900 متر في الشوط السادس والبالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، 10 خيول أبرزها «إن كراود» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وإشراف سالم بن غدير، «شامخ» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وإشراف مايكل كوستا، «وايلد كريسيد» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، كما ينافس على اللقب «ليونس ماني»، بإشراف أحمد بن حرمش، و«النفير»، بإشراف بوبات سيمار و«روك ووك» بإشراف خوليو أولاسكوغا.

الشوط الختامي

ويسدل الستار على الحفل في الشوط السابع عبر سباق «دبي إيلاند» لمسافة 1400 متر للخيول المبتدئة بمشاركة 6 من مهرات أبرزها «أريغاتو جوزايماسو» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وإشراف سالم بن غدير، كما تنافس على اللقب الثنائي «فلاما صنشاين» و«باريسيان بيوتي» بإشراف بوبات سيمار، و«روبي هاملتون» بإشراف دووج واتسون.