مربط دبي.. أفضل منتج في ختام جولة الجياد العربية بالرياض

نال مربط دبي للخيول العربية لقب أفضل منتج في ختام جولة الجياد العربية الأولى بالرياض، التي أقيمت بتنظيم الاتحاد السعودي للفروسية، بمشاركة 237 خيلاً، مثلت أقوى المرابط العربية العالمية، ليهدي مربط دبي دولة الإمارات العربية المتحدة لقباً جديداً في 2024، كما نجح في الفوز بلقب أفضل خيل بين الخيول الذكور، وكان من نصيب المهر اليافع دي بركان، وهو من أيقونة الإنتاج العالمي الفحل إف إيه إل رشيم والفرس العالمية دي عجايب، كما حصد لقب الوصيف في المسابقة ذاتها، وكانت من نصيب المهر دي شخر، وهو من الفحل دي شخاط والفرس العالمية دي شيهانة، وعلى مستوى الخيل الإناث، تمكن مربط دبي من نيل مركز الوصافة، الذي كان من نصيب المهرة دي نجلاء، وهي من الفحل العالمي دي سراج والفرس إيلي فلامينكا، خلف المهرة ع ج كايا لمربط عجمان، وتعتبر حصيلة الإمارات من جولة الجياد العربية 2024، جيدة، تناسب مكانتها الإنتاجية النوعية، ومرابطها العالمية التي يتقدمها مربط دبي.

وكانت جولات الجياد العربية قد انطلقت فبراير الماضي، في قطر، ثم انتقلت عبر محطاتها الخمس في الإمارات، وعمان، وفرنسا، ثم هولندا وإيطاليا، وأخيراً المملكة العربية السعودية، بجوائز مالية تبلغ 27.5 مليون ريال.

وبالعودة إلى جولة الرياض، استطاع مربط دبي أن ينتزع ثلاثة ألقاب فضية، الأول من نصيب المهر دي بركان، ونال اللقب الفضي الثاني المهرة الفاتنة دي نجلاء، وأضاف المهر دي شخر اللقب الفضي الثالث لمربط دبي.

ومن المقرر أن تضيف «جولة الجياد العربية» 2025، ثلاث محطات متميّزة جديدة، هي عجمان في الفترة بين 3 و6 يناير المقبل، بالتزامن مع بطولة عجمان لجمال الخيل العربي، ولندن في المملكة المتحدة، وبراغ في جمهورية التشيك.

وتنتقل الجولة بعدها إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيتم تنظيم البطولة في منطقة «كتارا»، بين 5 و8 فبراير المقبل، قبل العودة إلى مسقط في سلطنة عُمان، بين 6 و8 مارس المقبل، وتقام الجولة الأخيرة في الرياض، في الفترة بين 9 و12 أبريل المقبل، وهي المحطّة الأخيرة في الشرق الأوسط قبل الانتقال إلى المحطات الأوروبية.

من جهته، أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي، عن بالغ سعادته بحصيلة المربط في ختام جولة الجياد العربية بالرياض، مشيداً بالنقلة النوعية التي تحققت بهذا المشروع الجديد لصالح الخيل العربية والمهتمين بشؤونها.

وقال التوحيدي: حققت الإمارات، بقيادة مربط دبي، المركز الأول في مجمل هذه السلسلة من البطولات ذات المستوى العالمي، وأثبتت أن مربطنا هو الأفضل إنتاجاً، وأننا بمعية مربط عجمان الأقوى إنجازاً. إنها حصيلة قيمة ومعبرة، تترجم جهودنا الوطنية وثمارها في الميادين العالمية.

وأضاف التوحيدي: نهنئ القائمين على الجولة، وعلى كل المحطات التي أكدت المستوى العالمي في التنظيم، كما نهنئ كل المرابط بكافة أطرها على ما حققوه من نتائج في تطوير الإنتاج، مع الحرص على عناصر الجودة، وتبادل التجارب الناجحة في صقل عملهم الإنتاجي، الذي رفع مكانة الخيل العربية الأصيلة إلى مستويات أنقى وأرقى.

من جانبه، أكد عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، أن محطة الرياض قد توجت مسيرة تنافسية، تقاسمت إنجازاتها أقوى المرابط العربية التي تتصدر المشهد عالمياً، كما توجت خيولنا بما تستحق من تقدير، وتوجت مربطنا بما يستحق من أفضلية، جددت الاعتراف العالمي بالعلامة المتميزة لجودة الإنتاج، الذي منح العديد من المرابط طعم السعادة بالإنجازات.

وأضاف المرزوقي: تهانينا للفائزين في محطة الرياض، وفي كل محطات الجولات المقبلة، التي نتطلع فيها جميعاً إلى المزيد من الإنجازات والتميز للخيل العربية الأصيلة في موطنها، وفي كل العالم، الجولة المقبلة ستكون في يناير المقبل بعجمان، وهذا مكسب وطني، وموعد جديد، يستحق كامل الاهتمام.