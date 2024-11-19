بطولة العرب لمربّي الخيل تنطلق اليوم



تنظم جمعية الإمارات للخيول العربية، ظهر اليوم بالصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب في منطقة الختم بأبوظبي، بطولة العرب لمربّي الخيل العربية المخصصة للملاك والمربين بنسختها الرابعة. تشارك في البطولة التي تستمر على مدار يومين 100 من الخيول العربية من مختلف المرابط بالدولة وتعد فريدة من نوعها بتخصيصها للمربين العرب لمنحهم الفرصة لعرض إنتاجهم في حدث دولي يحمل تصنيف «C» وفقاً للوائح «الإيكاهو».



وتبدأ فعاليات اليوم الأول بشوط المهرات عمر سنة المكون من قسمين «أ، ب»، ثم شوط فئة المهرات عمر 2 و3 سنوات، وهو أيضاً من قسمين «أ،ب» يليه شوط فئة الأفراس أعمار 4 سنوات وما فوق، وتبدأ بعد ذلك أشواط الخيول الذكور عبر الأمهار عمر سنة «أ، ب». ويليه شوط فئة الأمهار عمر 2 و3 سنوات وهو أيضاً من قسمين «أ، ب» على أن تختتم فعاليات اليوم الأول بشوط فئة الفحول عمر 4 سنوات وما فوق. وتنطلق فعاليات اليوم الثاني غداً وتتضمن بطولات المهرات والأمهار عمر سنة، وبطولة المهرات، وبطولة الأمهار، وبطولة الأفراس، وبطولة الفحول.



وسيتم تحكيم الخيل خلال وقوفها وركضها على تقييمات النوع، والرأس، والعنق، والجسم، والتناسق، والأرجل، والحركة لتتأهل الخيول الحائزة على المراكز من الأول إلى الخامس في جميع أشواط الفئات العمرية للنهائيات.