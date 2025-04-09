مربط دبي يستعيد إنجازاته الذهبية في مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي الـ 26

استعاد مربط دبي للخيول العربية وتيرة إنجازاته الذهبية إلى مستويات أعلى، خلال مشاركته في النسخة الأخيرة من مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي، الذي اختتمت فعالياته مساء أول من أمس بنادي الشارقة للفروسية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك برفع حصيلته من الألقاب إلى الأعلى مقارنة بنسخة العام الماضي، مع الاحتفاظ بمكانته القياسية في المركز الأول على مدى تاريخ المهرجان.

وقد تمكن الفحل المشع دي شرار من التربع على عرش بطولة الأفحل بسيطرة نارية بين أجود الفحول المتنافسة ونال الذهب، وهو من فحل الإنتاج العالمي الأحدث وصاحب الهاتريك الذهبي لبطولة العالم دي سراج ومن الفرس الأسطورية إف تي شيلا. وبدورها وبتفوقها الآسر تمكنت المهرة الآسرة دي آسرة من إحراز الذهب، وهي من الفحل ع ج نوفان والفرس دي شيهانة. ونالت الفرس الجيدة دي جودي فضة بطولة الأفراس، وهي من الفحل ع ج عزام والفرس إيلي فلامينكا.

فيما نالت المهرة بعمر السنة دي نيفين اللقب البرونزي وهي من الفحل دي سراج والفرس آر إي هاتش روزاليا. كما نال المهر الجديد دي لاهب اللقب البرونزي في بطولة المهور بعمر السنة، وهو من الفحل دي شهار والفرس آر دي لمياء.

عودة مظفرة

مربط دبي بالنتائج التي حققها في النسخة 26 من مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي، يعبر بوضوح عن عودته الذهبية نحو سيطرته الإنتاجية والإنجازية التي يحتفظ بمعدلاتها كأفضل مربط في تاريخ المهرجان.

وإذا كان مربط دبي قد اكتفى في نسخة العام الماضي بإحراز ثلاثية نفيسة من الذهب والفضة والبرونز مع كل من المهرة دي روى والمهرة دي أسرة والفرس دي جودي، فإن ثلاثة ألقاب من المعادن النفيسة لم تكن حائلاً أمامه ليحتفظ بأرقامه القياسية في تاريخ بطولة الشارقة الدولية للجواد العربي، وهو ما يتناسب مع مكانة تليق بتفوقه البطولي الخاص الذي نحته في كل المحافل العالمية، فضلاً عن المسابقات الوطنية.

مكانة معتبرة

وكانت آخر البصمات الإنجازية القياسية لمربط دبي في دولية الشارقة بنسختها 24 العام 2023، وذلك بنيله ثلاثة ألقاب ذهبية ولقب فضي ولقبين برونزيين، بالإضافة إلى لقب برونزي ثالث انتزعه إنتاجه لمصلحة مربط عربي. ومثلما شهدت البطولة منذ دورات عديدة، هيمنة مربط دبي على قممها الذهبية، أكدت النسخة 24 أن المربط مستمر في حيازة المركز الأول والأداء الأفضل والإنجاز الأكبر عبر تاريخها.

كان أبطال الإنجاز القياسي للعام 2023 لمربط دبي في الدورة 24 كلاً من: المهرة دي آسرة، والمهرة دي نجلاء، والمهر المتميز دي شرط. واستطاع مربط دبي أن يقارع منافسيه من أجمل الأفراس لينال اللقب الفضي مع الفرس دي فنانة.

كما نال المربط لقبين برونزيين ثمينين انتزعهما بين أجمل المهور والمهرات في البطولة؛ أحرزت أولاهما المهرة دي نهب، ثم أحرز برونزية المهور بعمر السنة المهر دي فاهر.

وبذلك يظل مربط دبي للخيول العربية صاحب المقدمة القياسية على مدى تاريخها، أسوة بمكانته القياسية في أغلب البطولات الوطنية والدولية، وفي مقدمتها أعلى بطولات العالم تصنيفا حسب الإيكاهو، ومنها بطولة العالم، وبطولة كأس كل الأمم، وبطولة منتون الدولية وغيرها.

بشائر ذهبية

من جانبه، أعرب المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام المدير العام لمربط دبي، عن سعادته بالحصيلة التي حققها المربط في النسخة الأحدث من كمهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي، منوهاً بالمستوى العالي للمهرجان تنظيماً وتحكيماً وفي كافة التفاصيل التي جعلت من نادي الشارقة للفروسية والقائمين على شؤونه إحدى أبرز الوجهات التنظيمية بين بطولات الإمارات.

وقال التوحيدي: مهرجان الشارقة كان تتويجاً للإنجازات التي حققها مربط دبي خلال موسم حافل بالتنافس الضاري بين أجود الخيول وأقوى المرابط. ونحن راضون على الحصيلة ومستبشرون بمستقبل خيولنا الجديدة ومكانة خيولنا اليافعة، نحن الآن بصدد الاستعداد للبطولات الدولية التي ستحدد أبطالها، ونحن مستعدون لقول كلمتنا الذهبية بين أبطالها.

جودة الإنتاج

بدوره، أكد عبدالعزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، أن مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي كان في مستوى تطلعات المرابط الكبرى وغيرها من المرابط التي بذلت جهوداً عظيمة في مواكبة التطور الإنتاجي للخيل العربية بالإمارات، وهي قد زاحمت باقتدار مرابط دولية منافسة عالمياً. وقال المرزوقي: مهرجان الشارقة موعد لفحص جودة الإنتاج، وقد نجح في ترسيخ مكانته بين البطولات الدولية الكبرى.