حمدان بن زايد يطلع على أنشطة جمعية الإمارات للخيول العربية بالظفرة

اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على التطور الكبير الذي شهدته أنشطة وفعاليات الخيول العربية بمنطقة الظفرة، وجهود جمعية الإمارات في دعم الملاك والمربين بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بحضور محمد أحمد الحربي، المدير العام للجمعية.

وقدم الشيخ زايد بن حمد آل نهيان عرضاً احتوى على إحصائيات مفصلة للتطور الكبير الذي شهده قطاع الخيول العربية بصفة عامة، وفي منطقة الظفرة على وجه الخصوص، ولا سيما بعد إطلاق بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية التي بدأت أولى دوراتها في عام 2021.

كما قدم الشيخ زايد بن حمد آل نهيان عرضاً لتفاصيل البطولة الرمضانية المستحدثة، والتي خصصت لمربي وملاك الظفرة والتي ستقام خلال شهر رمضان.

حضر الاستقبال، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر بن محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بو شهاب مستشار سمو ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وخديم الدرعي، مستشار سمو ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.