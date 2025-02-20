"سفير الثاني" و"الظفرة" بطلا السباق الثامن للخيول العربية في مدينة زايد

اختتمت مساء أمس، منافسات السباق الثامن للخيول العربية الأصيلة، الذي نظمه نادي ليوا الرياضي في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بمشاركة نخبة الخيول والملاك.

وشهد السباق تنظيم شوطين رئيسيين، الأول منهما لمسافة 1700 متر، وفاز به الخيل "سفير الثاني" لمالكه أحمد محمد فن المحيربي، بينما حل في المركز الثاني الخيل "أ.ف. كراس"، للمالك أحمد محمد سيف المرر، وفي المركز الثالث الخيل "مكتوب" للمالك علي سهيل المزروعي. وفي الشوط الثاني الذي أقيم لمسافة 1400 متر، توج بالمركز الأول الخيل "الظفرة"، لمالكه سلمان سهيل علي المزروعي، وحقق المركز الثاني الخيل "أهازيج"، للمالك سيف عشير المزروعي، فيما جاء في المركز الثالث الخيل "أي كيو الفائز"، للمالك حمد علي المرر. وفي ختام المنافسات، قام سلطان محمد المزروعي مدير الشؤون المالية والإدارية في نادي ليوا الرياضي بتكريم الفائزين.

ويواصل نادي ليوا الرياضي موسمه الحافل، حيث يبقى سباقان إضافيان في الأجندة ليصل المجموع إلى عشرة سباقات في هذا الموسم.