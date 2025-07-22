مربط دبي يتزين بالمعادن النفيسة في هولندا

تمكن مربط دبي للخيول العربية من نيل كل مستويات الألقاب في ختام محطة فالكنسوارد الهولندية، ضمن جولة الجياد العربية 2025، حيث أكدت كل المعادن النفيسة - من ذهب وفضة وبرونز - وفاءها للمربط وإنتاجه المحلي، الذي ما فتئ يغزو ميادين وبطولات العالم منذ أكثر من عقد، رسخ خلاله مكانته أفضل مربط في العالم، وصاحب المركز الأول إنتاجاً وإنجازاً بامتياز.

محطة فالكنسوارد الهولندية كانت إحدى أشرس محطات جولة الجياد العربية تنافساً وحسابات في الاختيارات والدقة والرهانات الجمالية بين أبرز مرابط العالم، التي تقدمتها المرابط الخليجية متصدرة الإنجازات العالمية بامتياز. المحطة استقطبت خيولاً مشهوداً لها بالتفوق والتميز، خاصة من الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية وأوروبا.

المهر «دي بركان» كان مفجر بركان الذهب لصالح مربط دبي بين منافسيه في محطة فالكنسوارد، مؤكداً أنه الرقم البطولي والإنتاجي في قادم البطولات والسنوات.

كيف لا وهو خيل عربي أصيل جاء من أقوى أسطورة للإنتاج العالمي الحديث والمعاصر الأغزر إنتاجاً في العقد الأخير «إف إيه إل رشيم»، ومن الفرس العالمية «دي عجايب»، وهو مهر لا يرضى بغير الذهب والمركز الأول بديلاً، ويبدو أن «دي بركان» يصر على منافسة أخيه صاحب التاج الثلاثي العالمي «دي سراج»، الذي نال شرف الفوز بذهبية بطولة العالم في مختلف الفئات والأعمار، وهذا يعني أن أول التيجان الذهبية في بطولة العالم المقبلة ستكون من نصيبه بلا منازع، قبل أن يتنازع على رقمها القياسي، الذي يحتكره عدد قليل من الخيول العالمية، منها «رويال كالرز» إلى «جانب دي سراج»، وهما عمودان من أعمدة الإنتاج الناجح في سيرة مربط دبي، والتي لا تزال تسجل إنجازاتها الذهبية إنتاجاً وإنجازاً إلى اليوم.

وفي حصيلة سجل المهر العالمي الواعد «دي بركان» عدد من الألقاب القيادية خلال العام 2025، منها ذهبية جولة الجياد العربية الأخيرة في مدينة كان بفرنسا، وذهبية جولة الجياد بالرياض، وذهبية بطولة دبي الدولية للجواد العربي، وذلك أضعف الإيمان قبل أن يفجر بركانه الجمالي في بطولتي كل الأمم بألمانيا وبطولة العالم المقبلة.

ثاني المعادن النفيسة، التي نالها مربط دبي في بطولة فالكنسوارد 2025 كان من نصيب المهرة «دي روى»، وهي من فحل الإنتاج العالمي منتج «دي سراج» و«دي بركان»؛ «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي رويانة»، والتي نالت اللقب الفضي باقتدار تنافسي قوي.

وفي جعبة المهرة «دي روى» رصيد ذهبي رفع إنجازها الفضي في البطولة إلى مكانتها الذهبية، وذلك لكونها صاحبة اللقب الذهبي للمهرات بعمر السنة في جولات الجياد العربية 2024، منها ذهبية جولة براغ، وذهبية بطولة دبي الدولية للجواد العربي، وذهبية مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي، وفضية بطولة العالم بباريس، وهي صاحبة لقب أجمل رأس في مجموعتها ببطولة العالم لجمال الخيل العربية العام الماضي، وفي بطولة متميزة نالت «دي روى» اللقب البرونزي في جولة الجياد العربية بمحطة مسقط.

كما تمكنت «دي روى» من نيل اللقب البرونزي من بطولة دبي الدولية للجواد العربي 2025، وفضية جولة الجياد العربية بمحطة عجمان 2025 لتؤكد أنها سيدة ذهبية حتى عندما تنتزع الفضة.

برونز بمستوى الفضة

ومثلما ارتقى إنجاز مربط دبي بلقبه الفضي مع إنجازات «دي روى» الذهبية إلى طعم الذهب، رفعت الفرس «دي جودي»، وهي من الفحل «ع ج عزام» والفرس «إيلي فلامينكا» إنجازها البرونزي إلى مستوى الفضة، وذلك أخذاً في الاعتبار إنجازاتها من الوصافة والفضة في البطولات التي نافست فيها أجمل أفراس العالم في العام 2025 بكل من مهرجان الشارقة الدولي، وبطولة دبي الدولية للجواد العربي، وبطولة أبوظبي الدولية للخيل العربي.

وقد حققت «دي روى» كذلك مراكز متقدمة في منافسات أقوى البطولات، لا سيما بطولات جولات الجياد العربية في كل من الرياض وعجمان2025.

وكان مربط دبي قد تربع على عرش محطة فالكنسوارد الهولندية العام الماضي في ثاني مشاركة له في الموسم الخارجي، معززاً المكانة الدولية للإمارات بتربعها على المركز الأول في ختام الحدث العالمي.

واحتل مربط دبي في ختام البطولة 2024 موقعه القيادي، محرزاً لقباً ذهبياً، و3 ألقاب فضية مع كل من المهرة «دي نجلاء» والمهرة «دي نفايس» والمهر «دي بركان» والمهر «دي شخر»، ليتصدر الفائزين بألقابها، ويقود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحتل المركز الأول.

تقدير عالٍ

تألق مربط دبي وإحرازه كل أنواع المعادن النفيسة كان موضع استحسان واطمئنان وسعادة المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام مدير عام المربط، والذي أكد أهمية جولة الجياد العربية 2025 ومحطتها الهولندية.

وقال:«لا يسعنا إلا أن نكون في قمة السعادة بإحراز ثلاثة ألقاب ملونة بالذهب والفضة والبرونز، ضمن محطة ساخنة من التنافس بين أقوى مرابط العالم في جولة الجياد العربية.

نجدد تقديرنا العالي لهذا المشروع المتقدم، الذي يسهم بفعالية في تطوير قطاع الخيل العربية الجميلة، وتشجيع مربيها وملاكها وتمكينها من مكانة أرفع لدى عشاقها والمعنيين بشؤونها.

وجولة الجياد العربية إلى جانب كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية مبادرتان نبيلتان تخدمان الخيل العربية والمعنيين بها خدمة جليلة.

نافسنا في هذه المحطة المتميزة ببعض أجود إنتاجنا، ونلنا بعض نتائجها والقادم أجمل إن شاء الله».

تنافس جميل

بدوره أشاد عبدالعزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، بنجاح محطة فالكنسوارد، معتبراً أنها تميزت بالشراسة المعهودة في جولات الجياد العربية منذ انطلاقها.

وقال المرزوقي: «جسدت هذه المحطة تنافساً جميلاً بين أجمل خيول العالم في بطولات عالمية متجددة.

هذه المحطة تعتبر احتفالاً خليجياً بالتفوق العالمي لصالح الخيل العربية وعشاقها العاملين على تطويرها وتكريمها. المربون الخليجيون ينافسون أنفسهم، لأنهم الأفضل في العالم، وتهانينا لكل الفائزين الذين يشاركون في صناعة طفرة عالمية في إنتاج الخيل العربية الأصيلة وإنجازاتها المتواترة».