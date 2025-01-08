عمار النعيمي وجاسم بن حمد يشهدان اختتام مرحلة عجمان من «جولة الجياد العربية»

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو أمير قطر، اختتام المرحلة الافتتاحية من «جولة الجياد العربية» «Global Champions Arabians Tour» لموسم 2025 التي أقيمت في عجمان، وأعلنت اللجنة المنظمة للجولة فوز «دي سراج» لـ«مربط دبي للخيول العربية» بالميدالية الذهبية عن فئة الفحول.

وشهدت الجولة، التي أقيمت على شاطئ الزوراء، استعراضات مبهرة لمجموعة من الجياد العربية الأصيلة، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء الإمارات ومختلف الجنسيات المقيمة بالدولة والزوار ومحبي الخيول العربية والملاك من مختلف أنحاء العالم.

وفازت المهرة الصغيرة «إس كيو غندورة» من سلالة «إس كيو صقر» بالميدالية الذهبية الأولى في 2025 لصالح «مربط هنايا» السويسري، أما في فئة الأمهر الصغيرة، فقد حصد الميدالية الذهبية «شرار المنهل» لمالكه الإماراتي فهد الزعابي، وفي بطولة المهرات متوسّطة العمر، نالت «شهاليل الشقب» من مركز «الشقب» الميدالية الذهبية، وفي فئة الأمهر متوسّطة العمر، حصد «مربط البداير» في الشارقة الميدالية الذهبية عبر «عزام الأمل»، كما فازت «دي بيسان» بالميدالية الذهبية لصالح «الشقب» القطري عن فئة الأفراس، وفيما يتعلّق بالفحول، أبهر «دي سراج»، لجنة التحكيم بتألّقه في الفوز، وبعد المرحلة الأولى، يتربّع الآن باولو كابيتشي على رأس لائحة ترتيب العارضين مع 54 نقطة، وذلك بعد أن كان قد فاز العام الماضي بلقب «العارض الأفضل خلال العام».

حضور

وأثنى فالح محمد النصر، رئيس مجلس إدارة «جولة الجياد العربية» بالنجاح الكبير الذي شهدته جولة عجمان، وما شهدته من تنظيم متميز للمنافسات، وأشاد بالحضور اللافت من أبناء الإمارات ومختلف الجنسيات العربية والغربية، مشيراً إلى أن إمارة عجمان تضم مجموعة من الجياد العربية الفائزة بجوائز عالمية، ما جعلها محطة مثالية لانطلاق الموسم الثاني، وتم إطلاق «جولة الجياد العربية» في العام 2024 وهي بطولة جديدة للخيول العربية، وتقدم جوائز هي الأعلى على الإطلاق بتاريخ هذه الرياضة.

وضمن النتائج، فاز الفحل دي سراج لـ«مربط دبي للخيول العربية»، بالميدالية الذهبية عن فئة الفحول، مؤكداً مكانته المشروعة وتألقه في ختام البطولة، كأفضل فحل في العالم، ممثلاً لأفضل مربط في العالم طبقاً لبيانات الإنجازات والإنتاجات خلال السنوات الأخيرة وصولاً إلى بطولة العالم الماضية، وفي البطولة الأخيرة لجولة الجياد العربية لموسم 2024 بالرياض، وفي باكورة بطولات جولة الجياد العربية 2025 بالإمارات في عجمان.

انطلاقة

على جانب آخر، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، تنطلق غداً الخميس، بطولة عجمان لجمال الخيل العربية النسخة 22، بإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 287 خيلاً من أنقى السلالات وأجملها لأشهر الملاك وأبرز وأعرق الإسطبلات، التي لها إنجازات في الإمارات وخارجها، وتعد البطولة واحدة من أرفع بطولات الجمال على مستوى العالم، وتستقطب نخبة الخيول من أنقى وأجود السلالات العربية الأصيلة.

وأوضحت اللجنة المنظمة تفاصيل الحدث في مؤتمر صحفي بمقر البطولة بمنطقة الزوراء السياحية، تحدث فيه خالد غانم العميري، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، مدير عام مربط عجمان، وأحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة، ومحمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، عضو اللجنة، ومحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، ورعاة البطولة.