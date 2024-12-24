«العريق» و«شامخ » يتصدران الخيول العربية في مهرجان ليوا الدولي

اختتمت، أمس، سباقات الخيول العربية الأصيلة ضمن مهرجان ليوا الدولي، بمشاركة نخبة من أفضل الخيول والملاك في شوطين رئيسيين.

وتفوق في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، الجواد" العريق" للمالك بن عشير محققاً المركز الأول، وحل ثانيا "سماء الغريبة" للمالك حمدان سهيل علي سالمين المزروعي، فيما حل ثالثا "الحبي" للمالك علي سهيل علي سالمين المزروعي.وفي شوط 2100 متر، حقق "شامخ" للمالك سيف محمد فن عبدالله المحيربي الأضواء المركز الأول، تلاه "سفير الثاني" للمالك أحمد محمد فن المحيربي في المركز الثاني، بينما كان المركز الثالث كان من نصيب "ميمون" للمالك بن عشير.

وتميزت السباقات بمشاركة واسعة ومستوى عالٍ من المنافسة، واستقطب الحدث جمهوراً كبيراً من محبي رياضة الفروسية والتراث الإماراتي.

ويعتبر هذا السباق إضافة مميزة لمهرجان ليوا الدولي الذي يواصل تعزيز مكانته كأحد أبرز المهرجانات في المنطقة.

ويواصل مهرجان ليوا الدولي 2025 تقديم فعالياته الرياضية المتنوعة يومياً، التي تستقطب أفضل المحترفين والهواة من مختلف أنحاء الدولة ومنطقة الخليج، بما يجعل منه منصة فريدة تجمع بين التراث والرياضة في أبهى صورها.