زايد بن حمد: الخيول العربية جزء من تاريخنا وموروثنا

أكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الإمارات للخيول العربية، أن الخيول العربية تشكل جزءًا لا يتجزأ من تاريخنا وموروثنا العربي، حيث لعبت دورًا بارزًا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية عبر العصور.جاء ذلك خلال حضوره العرض الدولي السابع لجمال الخيل العربية الأصيلة ، الذي أقيم في مقر مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة في العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأشاد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالبطولة والتنظيم من قبل مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية.كما حضر الفعاليات راعي الحفل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، والأمير عبد العزيز بن أحمد آل سعود رئيس منظمة الجواد العربي، والأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، وسعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية وعدد من المسؤولين بالمملكة العربية السعودية.

وشهدت البطولة التي تُعد من أكبر البطولات في المملكة، مشاركة 451 خيلا، يملكها 240 مالكًا من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن ومصر ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية.