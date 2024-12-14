برعاية منصور بن زايد.. سباق كأس رئيس الدولة بمشاركة نخبة الخيول غداً

برعاية ودعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، شهد فندق اللوفر أبوظبي ظهر أمس، مراسم القرعة الخاصة بتحديد بوابات انطلاق الخيول النخبة المشاركة في سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 8 ملايين درهم، وسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة البالغ إجمالي جوائزه المالية مليون درهم، الذي يقام غداً على مضمار نادي أبوظبي للسباق ضمن حفل سباقاته السادس في الموسم الحالي، الذي خصصت له اللجنة المنظمة 6 سيارات وجوائز نقدية للفائزين من الجماهير.

مؤتمر

وسبقت مراسم القرعة المؤتمر الصحافي للجنة المنظمة، بحضور علي الشيبة، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، وفيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «أفهار»، الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وسعيد المهيري، مدير إدارة الفعاليات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي.

ورحب علي الشيبة بجميع الضيوف والحضور في العاصمة أبوظبي، متمنياً التوفيق للملاك والمدربين المشاركين في الحدث المهم، وثمن الشيبة اهتمام ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لسباقات الخيل، الذي كان له كبير الأثر في نجاح هذه البطولة وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي.

وأضاف: لنا الشرف في نادي أبوظبي للفروسية في استضافة المرحلة النهائية من بطولة كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، الحدث الاستثنائي الذي يجذب نخبة الخيول والفرسان، التي تقام على مدار 7 أشواط، خصصت 6 للخيول العربية الأصلية، وشوط للخيول المهجنة الأصيلة، وهي البطولة الأغلى في العالم، ويبلغ إجمالي جوائزها 10.8 ملايين درهم.

فيما توجه فيصل الرحماني بأسمى آيات الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمه الكبير لسباقات الخيول العربية الأصيلة داخل الإمارات وخارجها، وعلى توجيهاته ودعمه لسباق كأس رئيس الدولة، الذي يقام لأول مرة بأكبر وأغلى جائزة منذ إقامة السباقات في الدولة.

القرعة

أسفرت قرعة سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة الذي يشارك فيه 14 خيلاً عن انطلاق أجرد عذبة من البوابة «12»، ومجيب «9»، آر بي كينج ميكر «4»، بهوان «10»، صني دو لوب «6»، عفسان الخالدية «2»، متباهي عذبة «8»، عابس «13»، فيرست كلاس «3»، شيراز «11»، الدوحة«14»، ودجعفر «7»، هيروس دو لاجارد «1»، فلاح «5».