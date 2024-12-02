"هيروس" و"داراميثوس" يحرزان كأس زايد للخيول المهجنة والعربية

أحرز الجواد "داراميثوس"، للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، لقب سباق كأس زايد لعيد الاتحاد، للخيول المهجنة الأصيلة، وتصدر "هيروس دو لاجارد"، للشيخ ناصر محمد ناصر الحشار، سباق كأس زايد للخيول العربية الأصيلة "الفئة الثالثة".

وأقيمت فعاليات المنافسات في السباق السادس أمس تزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 53، على مضمار نادي أبوظبي للسباق والمؤلف من 7 أشواط.

وتمكن "هيروس دو لاجارد"، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، من الفوز بلقب السباق للخيول العربية الأصيلة "الفئة الثالثة" في الشوط السادس وجوائزه 500 ألف درهم، لمسافة 1600 متر، محققاً 1:42:75 دقيقة.

وفاز الجواد "داراميثوس"، بإشراف جوليو أولاسكواجا، وقيادة باتريك دوبس، بلقب كأس زايد للخيول المهجنة الأصيلة "قوائم" لمسافة 1600 متر، في الشوط السابع وجوائزه 380 ألف درهم، محققاً 1:35:55 دقيقة.

حضر فعاليات السباق وتوج الفائزين سعادة محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباقات الخيل، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، وعيسى شريف عضو اللجنة المنظمة.

وحصد المهر "سول ميو الموري"، لفاتن أحمد راشد مناصرة، بإشراف عادل مشاحي، وقيادة ساندرو بايفا، لقب الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر "تكافؤ"، وجوائزه 66 ألف درهم، محققاً 2:29:89 دقيقة.

وهيمن المهر "المتوسم"، لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، على الشوط الثاني، للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر، وجوائزه 66 ألف درهم، محققاً 1:32:02 دقيقة.

وأهدت "أيه آر روعة" لعرار الظاهري، الثلاثية للمدرب إبراهيم الحضرمي، والفارس كونور بيسلي، بحصد لقب الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر "تكافؤ" وجوائزه 66 ألف درهم، محققة 1:30:82 دقيقة.

وتفوق الجواد "أيه أف غيار" لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، على منافسيه في الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر "تكافؤ"، وجوائزه 66 ألف درهم، محققاً 1:31:38 دقيقة.

وتوج الجواد "أيه أف العريق"، لسيف عشير على سليمان المزروعي، بإشراف أبوبكر داؤود، وقيادة قيس البوسعيدي، بلقب سباق كأس الوثبة "ستاليونز"، لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول العربية الأصيلة في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر "تكافؤ"، وجوائزه 70 ألف درهم، محققاً 1:47:73 دقيقة.