كأس رئيس الدولة للخيول العربية.. 30 عاماً من التميز

حققت سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، على مدار 30 عاماً، حضورا دولياً متميزاً، ساهمت خلاله في إبراز إرث دولة الإمارات الأصيل في رياضة الفروسية عموما، ودورها المحوري في الحفاظ على مسيرة الخيل العربي بشكل خاص.كما حققت انتشارا عالميا واسعا، وحظيت باهتمام كبير، منذ انطلاقها عام 1994،

إذ تعد اليوم من أهم السباقات الكلاسيكية التي تستقطب مشاركة أبرز الفرسان والملاك من جميع دول العالم.وتقام بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، للخيول العربية الأصيلة، في مضامير عربية وعالمية عريقة، وتشهد زخماً كبيراً من خلال الحضور الجماهيري الكبير الذي تحققه، والاهتمام الإعلامي الواسع، والمنافسة القوية بين أشهر الفرسان والملاك على الفوز بالمراكز الأولى، ما كان له أثر ملموس في إبراز أهميتها ودورها الكبير.

وانطلقت البطولة في موسم 2024 من مضمار "لونج شامب" بفرنسا في 12 مايو ، ضمن سباقات" الإمارات جينز" الفرنسية للأمهار 2000 والمهرات 1000 ، ثم انتقلت إلى تونس في 9 يونيو على مضمار قصر السعيد، وتلتها محطة إيطاليا في 23 يوليو على مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو، ثم بولندا في 7 يوليو، والسويد في 14 يوليو، ثم بلجيكا في 5 أغسطس، والمملكة المتحدة في 17 أغسطس، وروسيا في 30 أغسطس، وألمانيا في 1 سبتمبر، وتركيا في 8 سبتمبر على مضمار فيلي أفندي في مدينة إسطنبول للمرة الأولى من نوعها في تاريخ البطولة، وهولندا في 22 سبتمبر، ومصر في 19 أكتوبر، بجانب المغرب في 17 نوفمبر الجاري، ثم المملكة العربية السعودية في 28 نوفمبر الجاري.

وأكد سعادة فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أن دولة الإمارات تضطلع بجهود كبيرة في الحفاظ على مسيرة الخيل العربي، وإرثها الأصيل من خلال تنظيم فعاليات هذه السباقات بما تمثله من أهمية كبيرة ودلالات عميقة.

وأعرب عن فخره بدعم القيادة الرشيدة، ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، التي قادت إلى نجاحات المحطات العالمية للكأس، بتوجيهاته المستمرة لتنظيم السباقات وتقديم الحوافز للملاك والمربين بدول العالم للاهتمام بالخيل العربي.

من جهته أكد سعادة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أن التقدم الذي يحرزه الحدث الاستثنائي في كل عام ما هو إلا نتاج حقيقي ومعبر للرعاية الكبيرة من القيادة الحكيمة واهتمامها الكبير بتطوير سلسلة السباقات والوصول بها إلى أعلى المراتب العالمية، بما يخدم رسالة وتوجه الإمارات نحو دعم الشريحة الأكبر من الملاك والمربين للخيل العربي بكافة دول العالم.

من ناحيته أعرب سعادة مسلم سالم العامري، عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، عن اعتزازه لمواصلة الكأس الغالية تجسيد أهدافها الطموحة للارتقاء بمسيرة الخيل العربي عالميا والعمل على تعزيز تواجدها في المضامير الأوروبية، تأكيدا لرسالة الإمارات السامية لدعم الملاك والمربين للخيل العربي في كافة دول العالم.

وأضاف أن الوصول لهذه المرحلة والمكانة المرموقة للكأس الغالية يعد امتدادا مهما لرسالة الإمارات وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تشكل محورا جوهريا في نهضة وتفوق الخيل العربي ومعاصرته لمرحلة استثنائية حافلة بالنجاحات والتقدم.