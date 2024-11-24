منافسات قوية في بطولة الإمارات لمربّي الخيل العربية



شهدت منافسات بطولة الإمارات لمربّي الخيل العربية المخصصة للمرابط الخاصة، التي انطلقت بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب بأبوظبي، منافسات قوية في يومها الثاني، واشتملت على الأشواط التأهيلية للمهرات والأفراس من مختلف الأعمار. وشهد فعاليات البطولة التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي التقى لجنة التحكيم في البطولة، كما قام بتكريم الدكتورة كلثم علي كياف مديرة إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة، بحضور مسلم العامري المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة ومحمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وعدد من الملاك والمربين ومديري المرابط.