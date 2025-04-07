كأس دبي العالمي للخيول.. حديث العالم

حظي كأس دبي العالمي 2025 باهتمام وتغطية واسعة من العديد من وسائل الإعلام العالمية، والصحف والمواقع الرياضية المتخصصة في سباقات الخيل، ونالت دبي إشادات كبيرة بحسن التنظيم، وسلطت الصحف الضوء على تفاصيل النسخة 29، التي سجلت مشاركة نخبة من أفضل خيول العالم، تنافست على مدار 9 أشواط كاملة بلغ إجمالي جوائزها المالية 30.5 مليون دولار.

وتصدر كأس دبي العالمي المشهد في مختلف المواقع الرياضية، باعتباره واحداً من أهم وأغلى السباقات في العالم، حيث يستقطب سنوياً أفضل وأقوى الخيول تصنيفاً عالمياً، والملاك، والمدربين والفرسان من الدول والقارات المختلفة.

وأكدت وسائل الإعلام أن «كأس دبي العالمي» يحظى دائماً باهتمام واسع من محبي رياضة الفروسية، ويواصل جذب أنظار العالم إليه بفضل قوة المنافسات في مختلف الأشواط والجوائز المالية المرتفعة. وفي خبر يبرز قيمة الحدث نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية جاء فيه: «قد تتجه الأنظار إلى أينتري لحضور سباق جراند ناشيونال، لكن الجماهير حول العالم ستتجه قريباً نحو أحد أكثر السباقات ربحاً في العالم، وهو كأس دبي العالمي».

وذكر موقع «هورس راسينج نيشن» المتخصص في سباقات الخيول في الولايات المتحدة الأمريكية أن السباق الختامي من كأس دبي العالمي جاء مبهراً من حيث التنظيم، ومثيراً وخارج التوقعات، وقال في خبر تحت عنوان: «هوت شو» يبهر الجميع في كأس دبي العالمي. وأضاف: «أحبط هوت شو محاولة فوريفر يانغ لتحقيق ثنائية الشرق الأوسط الثمينة، حيث شق طريقه في المرحلة الأخيرة من مضمار ميدان ليتفوق على مواطنه الأمريكي ميكستو، محققاً فوزاً مفاجئاً بنتيجة 41 - 1 في كأس دبي العالمي من الفئة الأولى، البالغة جوائزها 12 مليون دولار، مساء السبت».

وتابع: «قدم فوريفر يانغ، المرشح الأوفر حظاً للفوز، الذي لم يظهر أي راحة تامة في الانطلاق، أفضل أداء له في اللحظات الأخيرة، لكن أداءه كان كافياً فقط لدفع ووك أوف ستارز إلى المركز الثالث».

وصفت مجلة «Blood Horse» المتخصصة في الخيول، التي تأسست في عام 1916، أمسية كأس دبي العالمي بـ«ليلة المفاجآت المذهلة»، وقالت: «اختتم «هوت شو» ليلة من المفاجآت المذهلة في مضمار ميدان بأكبر مفاجأة على الإطلاق، حيث قاد الحصان المدرب في أمريكا إلى المركزين الأول والثاني في سباق كأس دبي العالمي الذي تبلغ قيمته 12 مليون دولار، مع تراجع المرشح الأوفر حظاً، فوريفر يانغ، إلى المركز الثالث».

وأضافت: «تمكن الفارس فلورنت جيرو من تحقيق الفوز في نهاية الشوط بفضل انتفاضة هائلة في وقت متأخر من السباق، ليحرم الحصان ميكستو الذي يدربه دوج أونيل ويقوده الفارس فرانكي ديتوري من التقدم بفارق نصف طول. وجاء «فوريفر يانغ»، الفائز بكأس السعودية البالغة قيمتها 20 مليون دولار في فبراير الماضي، متأخراً بفارق طول ونصف في المركز الثالث».

في حين قالت صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان: «هوت شو» يهدي قطر لقبها الأول في كأس دبي العالمي: «أهدى الجواد «هوت شو» قطر أول فوز في تاريخها بكأس دبي العالمي للخيول، بعد إحرازه لقب النسخة التاسعة والعشرين للسباق الإماراتي الذي يعد ضمن الأغلى في العالم، وتبلغ قيمة جوائزه 30.5 مليون دولار، منها 12 مليوناً مخصصة للسباق الرئيس».

وأضافت: «جاء فوز الجواد الذي قاده الفارس فلورنت جيرو، والمملوك لفريق وذنان للسباقات، من خارج التوقعات التي ذهبت قبل السباق للثنائي الياباني «أوشبا تيسورو»، حامل لقب 2023، و«فوريفر يانغ» الذي حل ثالثاً».

كما احتفت مختلف وسائل الإعلام القطرية بفوز «هوت شو» بكأس دبي العالمي، واعتبرت صحيفة الراية أن «هوت شو» توّج مسيرته الحافلة بالنجاحات بإنجاز غير مسبوق لـ«وذنان ريسنغ»، وقالت الصحيفة في مقدمة الخبر: «في إنجاز مذهل يؤكد مكانته بين نخبة الخيل العالمية، توج الجواد البطل «هوت شو» ملك وذنان ريسنغ بلقب كأس دبي العالمي للفئة الأولى للخيل المهجنة الأصيلة، الذي أقيم على مضمار ميدان العالمي، وبجائزة مالية تبلغ 12 مليون دولار، ليهدي الجواد «هوت شو» قطر أول لقب في تاريخها بكأس دبي العالمي بفوزه بالشوط الرئيس في ختام مثير لكأس دبي العالمي للخيول في نسخته الـ29».

وقاد الجواد صاحب الأداء الرائع الفارس فلورنت جيرو، تحت إشراف المدرب الأمريكي البارز براد كوكس، حيث قدم «هوت شو» عرضاً استثنائياً تميز بالقوة والسرعة والتحمل، خاصة في الأمتار الأخيرة من السباق لمسافة 2000 متر، ليخطف اللقب عن جدارة وسط منافسة قوية من نخبة الخيول العالمية.