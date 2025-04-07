زايد بن حمد لـ«البيان»: «الأمسية» من كبرى الفعاليات الرياضية وتواصل حضورها العالمي

أكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، أن أمسية كأس دبي العالمي بنسختها التاسعة والعشرين تعد من كبرى الفعاليات الرياضية التي تواصل حضورها العالمي المميز من خلال استقطاب نخبة الخيول من شتى أنحاء العالم لخوض غمار أقوى المنافسات في مختلف أشواط الأمسية، ومن بينها سباق «كحيلة كلاسيك» المخصص للخيول العربية الأصيلة.

وأضاف الشيخ زايد بن حمد آل نهيان لـ«البيان» أن الخيل العربية تواصل حضورها المميز في عالم سباقات الخيل بعد أن احتلت مكانة خاصة بفضل رؤية واهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، امتداداً لنهج القائد المؤسس بالاهتمام بالخيل العربية وترسيخ وتعزيز مكانتها العالمية.

مشاركة

وأشار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان إلى أن أمسية كأس دبي العالمي تشهد سنوياً مشاركة إماراتية مميزة في مختلف الأشواط، من بينها سباق «كحيلة كلاسيك». وأضاف: إن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يحرص على دعم ملاك الخيل العربية في مختلف البطولات، سواء في مضامير سباقات الخيل أو بطولات جمال الخيل العربية أو سباقات القدرة والتحمل، حيث شهدت هذا العام في قرية الإمارات العالمية بالوثبة تنظيم سباق خاص بالخيول العربية بهدف دعم هذه الفئة المهمة من الخيول التي ترتبط بتاريخ دولة الإمارات وتراثها العريق، لافتاً إلى أن هذه المبادرات هي بمثابة امتداد لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم رياضات الآباء والأجداد عبر إقامة العديد من السباقات المهمة، من بينها السباق المشترك بين الخيل العربية والهجن العربية في التسعينيات.

دعم

وأوضح الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن ما نراه اليوم من إنجازات للخيل العربية الأصيلة هو ثمرة الدعم والاهتمام الكبير منذ عقود وسنوات طويلة، مؤكداً أن جمعية الإمارات للخيل العربية حريصة على دعم الملاك وخدمتهم وتسخير كل الإمكانات لإعلاء شأن الخيل العربية الأصيلة في مختلف المحافل والبطولات وتعزيز إنتاجها في مختلف الميادين العالمية والاستحقاقات الدولية بما يلبي الطموحات الكبيرة، مرحباً بجميع الأفكار والمقترحات والمبادرات التي من شأنها المساهمة في دعم الخيول العربية الأصيلة.