65 ألف متفرج في كرنفال جمع العالم في «دانة الدنيا»

كشف «كأس دبي العالمي»، عن المكانة الكبيرة التي تحظى بها دبي عالمياً، كون «دانة الدنيا» الوجهة المفضلة للزوار من مختلف دول العالم من الجنسين ومختلف الأعمار، بعد أن اجتمعت الحشود منذ وقت مبكر في مضمار «ميدان» لمتابعة الحدث الاستثنائي والذي لم يكن حصراً على المهتمين فقط بسباقات الخيول، حيث جذب الجميع دون استثناء للاستمتاع بالعروض والأجواء الرائعة والبرامج المختلفة مع المشاركة في المسابقات التي صاحبت الأمسية والفوز بالجوائز القيمة التي يتم تقديمها مع كل سباق، ليجتمع كل العالم في قلب دبي النابض كالعادة.

وتزين مضمار «ميدان»، أمس، بالحضور وسط أفراح كبيرة بالتواجد في السباق، مع ارتداء أزياء مختلفة وأنيقة عكست التنوع الذي شمل كل قارات العالم من دول عديدة حضرت أعداد كبيرة منهم من أجل متابعة السباق، وقضاء عطلة قصيرة في دبي الوجهة السياحية الأبرز في العالم والتي تستقبل سنوياً ملايين الزوار.

وبخلاف نجاحات السباقات والسمعة الكبيرة التي ظل يحظى بها منذ نسخته الأولى، فإن تميز دبي بالأمن والأمان والمعالم السياحية والأماكن الترفيهية، وغيرها من المميزات المعروفة عنها والأجواء المصاحبة، أسهم في زيادة أعداد المتابعين للأمسية بجانب الحضور من مختلف إمارات الدولة التي تضم كل جنسيات العالم، والذين تدافعوا للتواجد في المضمار وقضاء ساعات رائعة وسط منافسات مثيرة.

وظهرت السعادة على الحشود التي تواجدت في الكرنفال العالمي، والذي وصل إلى مستوى متقدم من الإبهار، وعبرت عن رضائها بدقة التنظيم الذي أسهم كثيراً في نجاح الأمسية بعد أن وفرت اللجنة المنظمة كافة الاحتياجات داخل المضمار، في أجواء رائعة ستظل حاضرة في الأذهان قياساً بما تميزت به الأمسية، والتي أكدت المكانة التي تتميز بها دبي في قلوب كل شعوب العالم.