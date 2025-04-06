راشد بن دلموك: حضور جماهيري استثنائي في الأمسية

طلحة عبدالله، أحمد عيسى

كشف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن سباق كأس دبي العالمي للخيول في نسخته الـ29 والذي أقيم أمس بمضمار ميدان، شهد حضوراً جماهيرياً استثنائياً وصل إلى قرابة 65 ألف متفرج، حسب الإحصائيات، مبيناً أن أكثر ما ميز الأمسية في الحضور لم يكن الرقم الكبير فقط، ولكن متابعة السباق منذ الشوط الأول، وقال: في العادة كان الحضور يزداد تدريجياً خلال النسخ السابقة مع الاقتراب من الأشواط الرئيسية، ولكن هذه السنة التدافع كان مبكراً، وجميع الأشواط منذ بدايتها حظيت بمتابعة عالية، بالتأكيد تواجد الرياضيين وعشاق سباقات الخيل يبشر بالخير ودلالة على إيجابية التوجه الذي نسير عليه.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، أن تنوع مشاركة الخيول من هونغ كونغ والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والدول المعروفة بجودة خيولها، يزيد من قوة المنافسات في كل الأشواط ويجعلها شرسة بين الخيول المشاركة، مشيراً إلى تزايد أعداد الحضور الياباني في كأس دبي العالمي خلال النسخ الأخيرة، وقال: «الخيول الآسيوية مميزة جداً وتنافس بقوة وعندما يكون لدينا خيول مشاركة بهذه الجودة العالية في مختلف الأشواط والسباقات نعتبره إنجازاً لدولة الإمارات».