مسنة ألمانية تقطع آلاف الكيلومترات لحضور الكأس

حضرت عائلة ألمانية مكونة من الأب والأم والابن إلى دبي لمتابعة فعاليات كأس دبي العالمي لأول مرة. وقالت الألمانية جان جاتا «74 عاماً»، إنها قطعت آلاف الكيلومترات وآثرت الحضور مع زوجها وابنها لحضور السباق، ولا تعلم هل هي الأكبر سناً من بين جميع الحاضرين في السباق، مشيرة إلى أن ذلك الأمر غير مهم، بالقدر الذي دفعها للانتقال من ألمانيا إلى الإمارات لحضور هذا السباق.

وأشارت الألمانية جان جاتا إلى أن هذا السباق أصبح أيقونة عالمية مبهرة، وحقق شهرة كبيرة، على مدار السنوات الماضية، وتدرك جيداً بأن الجميع يحضرون إلى هنا للاستمتاع بفعالياته، وهذا ما فعلته في المهرجان مع عائلتها، معربة عن سعادتها بالوصول إلى دبي لأجل هذا الغرض.