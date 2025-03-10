«دي بركان» و«دي شيهانة» يوشّحان مربط دبي بالذهب في مسقط

ارتفع التقدير العالي لإنتاج مربط دبي للخيول العربية بالعاصمة العُمانية مسقط في ميدان حديقة قصر البستان، وذلك ضمن منافسات المحطة الثالثة من جولة الجياد العربية 2025 التي اختتمت مساء أمس في إطار فعاليات مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية بدولة قطر في نسخته الخامسة، والتي نظمت بالتعاون مع الاتحاد العُماني للفروسية والسباق.

وقد سجل مربط دبي بصمة علامته العالمية في بطولة شهدت أعلى مستويات الإثارة والتشويق، وأعلى درجات التنافس بين مجموعة من صفوة الخيل العربية الأجمل، والمرشحة بقوة للتسابق نحو القمم العالمية المقبلة. وقد تمكنت خيول مربط دبي التي تم انتقاؤها للمشاركة في البطولة من فرض سيطرتها على منافساتها من الخيول التي مثلت أقوى مرابط العالم إنتاجاً وإنجازاً، واستطاعت حصد لقبين ذهبيين ولقب فضي باستحقاق مع الامتياز.

وتفصيلاً للألقاب التي أحرزها مربط دبي، فقد فجر المهر اليافع دي بركان إمكاناته الجمالية الهائلة في ميدان التنافس مع أبرز الأمهار المشاركة من أجل نيل اللقب، وتمكن المهر الواعد والمرشح الأقوى لتسلم مشعل الإنتاج المحلي بمواصفاته العالمية من أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم وهو من الفرس العالمية دي عجايب، من إحراز اللقب الذهبي لبطولة الأمهار.

ورفعت البطلة العالمية الفرس دي شيهانة وهي من أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر والفرس العالمية دي شهلا، منسوب التألق في أجواء تنافسية مثيرة بقدر عالٍ من الثقة التي لاقت دليلها في الميدان باقتدار نال تقدير الحكام وتمكنت من تسجيل اللقب الذهبي الثاني لمربط دبي.

وأشعلت المهرة الواعدة دي نيران ابنة الفحل المنتج إكسالت والفرس العالمية دي شيهانة سخونة المنافسة في بطولة المهرات بعمر السنة، قبل أن تنتزع مركز الوصافة واللقب الفضي، وتعزز حصيلة مربط دبي الجيدة في بطولة سجلت أعلى درجات القوة على سلم جودة الجمال. ويبدو أن المهرة دي نيران ترتب طريقها بخطوات منيرة نحو المستقبل.

وإذا كان للمنتج فرحتان؛ فرحة الإنتاج ونيل الألقاب وفرحة منح الفرحة للمستفيدين من الإنتاج بتحقيق الإنجاز، وتلك صناعة مثلما منحت العديد من الملاك عيش تجربة نجاحاتها منذ سنوات محلياً وعالمياً، فقد كان الفحل دي هايل على موعد مع الإنجاز لمصلحة مربط الثامر القطري، وهو من الفحل دي شخاط والفرس دي جواهر. وبث الفحل إف إيه إل رشيم نشرته الإنتاجية والجمالية على الفحل شريم آر سي للخيالة السلطانية والذي نال برونزية الأفحل.

أفضلية مستمرة

وأكد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي للخيول العربية أن جولة الجياد العربية في محطتها المنصرمة بمسقط تميزت بكل مواصفات التفرد والنجاح والشفافية، وجعلت من هذه المحطة من الجولة، وبفضل إثرائها العُماني التراثي والثقافي والتنظيمي قمة متكاملة لما ينبغي أن تكون عليه الفعاليات الخاصة بالخيل العربي وأصالته وجماله والاحتفاء به.

وقال التوحيدي: «غمرتنا السعادة لكل تفاصيل النجاح الذي حالفنا بحصيلة جيدة من منافسة قوية جداً، وامتدت سعادتنا نحو ما حققته المرابط الوطنية من نتائج جيدة تضع الإمارات في مكانها الطبيعي بالمركز الأول». وعبر عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالإنجاز الذهبي للمهر دي بركان والفرس دي شيهانة عادّاً ذلك حصيلة منطقية للإمكانات النوعية التي يتميزان بها، ومثلهما المهرة الواعدة دي نيران.

وقال المرزوقي: «جولة الجياد العربية استطاعت أن تصنع الفارق الحاسم بين مرحلتين من مراحل تنظيم فعاليات دولية كبرى متواصلة تحتفي بالخيل العربي. ومحطة مسقط كانت أبلغ تعبير عن تميز هذا المشروع العالمي الذي تتنوع تجلياته من محطة إلى أخرى».