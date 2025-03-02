«لجنة تأمين الفعاليات» تناقش استعدادات كأس دبي العالمي للخيول

ترأس اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، الاجتماع التنسيقي الأول، لتأمين فعاليات كأس دبي العالمي للخيول 2025، الذي سيقام في 5 أبريل المقبل.

عُقد الاجتماع في فندق الميدان، بحضور علي عبدالرحمن آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، والعديد من أعضاء لجنة تأمين الفعاليات من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وجرى خلال الاجتماع، مُناقشة إجراءات تعزيز الأمن والاستعدادات التشغيلية للحدث العالمي.

وقال اللواء الغيثي: «إن الحدث عالمي وتشهده الملايين، وتنقله العديد من القنوات ووسائل الإعلام العالمية، ولذلك لا بدّ من بذل جهود استثنائية تعكس مكانة إمارة دبي كوجهة رائدة في مجال سباقات الخيول بشكل خاص، وتنظيم الفعاليات الكبرى بشكل عام».

واستمع الغيثي إلى المداخلات والاقتراحات البناءة التي تسهم في تطوير عملية تأمين الحدث، وحث المشاركين في الاجتماع على بذل المزيد من الجهد من أجل الاستعداد المُبكر وتعزيز الجاهزية.