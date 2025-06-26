العين تستضيف مسابقة الفروسية الإقليمية للأولمبياد الخاص

ينظم الأولمبياد الخاص الإماراتي والأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسابقة الفروسية الإقليمية للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس 2025 في منطقة العين. يشارك في المسابقة، والتي تنظم لأول مرة، نخبة من اللاعبين من الكويت، عُمان، السعودية، الأردن، مصر، والمغرب، والعراق، وتونس، والبحرين، بينما ستشارك ليبيا في التدريبات التي ستسبق المسابقة.

وستتضمن المسابقة، التي أعلن عنها أمس خلال مؤتمر صحافي عقد في استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين، عدداً من أنواع سباقات الفروسية.

تُقام المسابقة برعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبدعم من القيادة العامة لشرطة أبوظبي كشريك مستضيف، ويشارك اتحاد الإمارات للفروسية كشريك داعم للمسابقة التي تستضيفها إسطبلات فرسان شرطة أبوظبي «إدارة الدوريات الخاصة» بمنطقة العين.

وقال محمد النعيمي، عضو مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي: «إن مسابقة الفروسية الإقليمية للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليست مجرد محطة رياضية جديدة في مسيرة الأولمبياد الخاص الإماراتي، بل هي مساحة حقيقية للدمج، تتيح للاعبينا فرصة التعبير عن قدراتهم الكاملة، خاصة عندما يتوفر لهم الدعم والفرص المناسبة. لقد لمسنا عن قرب التأثير الإيجابي لمثل هذه البطولات، سواء على ثقة اللاعبين بأنفسهم أو على نظرة المجتمع لإمكاناتهم، ويسعدنا أن تكون منطقة العين بإمارة أبوظبي هي المستضيفة لهذا الحدث، في تأكيد جديد على مكانتها كمركز عالمي لتمكين أصحاب الهمم».

وأضاف النعيمي: «مع هذا الحضور الواسع من برامج الأولمبياد الخاص في المنطقة، نأمل أن تسهم المسابقة في توسيع قاعدة ممارسة رياضة الفروسية في مجتمعات الأولمبياد الخاص، وتشجيع المزيد من اللاعبين على خوض تجربتها».

وقال المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يأتي تنظيم هذه المسابقة في إطار جهود الأولمبياد الخاص في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز فعاليات رياضة الفروسية كأحد أبرز نماذج الرياضات الدامجة، ونطمح أن تمثل هذه المسابقة نموذجاً حياً لما يمكن أن تحققه الشراكات المؤسسية من أثر مستدام في تمكين اللاعبين، وبناء مجتمعات أكثر دمجاً».