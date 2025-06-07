الفرس "فريدة بي" تحصد لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في السويد

حققت الفرس "فريدة بي" لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بمحطته السادسة التي أقيمت في مضمار جارديت العشبي في ستوكهولم يوم أمس، بالتزامن مع احتفالات السويد بعيدها الوطني وسط حضور جماهيري كبير وصل إلى 50 ألف متفرج.

تقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، لتطوير سباقات الخيل العربية ودعم الملاك والمربين حول العالم وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، للحفاظ على الإرث الأصيل.

وبختام المحطة السويدية السادسة في أجندة النسخة الثانية والثلاثين، تواصل سباقات الكأس الغالية نجاحاتها المبهرة في المضامير الأوروبية، بعد دورها الكبير في ترسيخ ريادتها وهويتها العالمية في أهم سباقات الخيل والمهرجانات الكبرى على صعيد أوروبا وأمريكا، لتؤكد قيمتها وحضورها القوي في المشهد الدولي.

وتألقت الفرس " فريدة بي" المنحدرة من نسل (المرتجز × هانيا دي إيه بنت مجد العرب) للمالك والمدرب بيتر ديكرز وتحت قيادة الفارس فابيان ليفبفر في السباق الأغلى بتاريخ سباقات الخيول العربية في الدول الإسكندنافية بجائزته الـ100 ألف يورو وأقيم السباق لمسافة 1500 متر عشبي ضمن فئة ليستد، المخصصة للخيول من 4 سنوات فما فوق وشهد مشاركة 9 خيول تمثل نخبة الخيل العربي في السويد وأوروبا.

وقطعت البطلة مسافة السباق بزمن 1:38.08 دقيقة رافعةً رصيد انتصاراتها إلى 13 فوزا ومحققة بذلك لقب الكأس الغالية للمرة الثانية في مشوارها بعد فوزها العام الماضي بلقب سباق المحطة الهولندية.

وفاز بالمركز الثاني الجواد "وسمي الخالدية" المنحدر من نسل (غضنفر الخالدية X شذى الخالدية) تحت إشراف المدرب يانوش كوزلوفسكي وبقيادة الفارس بير أندرس غرابيرغ، فيما جاء بالمركز الثالث "جيندور دي بوزول من نسل" (المرتجز X اودجيدور دي بوزول بنت دورمان)، للمالك عمر جرجار وتحت إشراف المدربة اليزابيث بيرنارد جان فرانسوا وقيادة الفارس ميكائيل فورست.

حضر السباق وتوج الفائزين سعادة فيصل الرحماني أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وأحمد المنصوري ممثل سفارة الدولة في مملكة السويد، وسعيد المهيري ممثل اللجنة المنظمة.

من جانبه قال سعادة مسلم العامري عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: " فخورون بالنجاحات الكبيرة التي تحققها سباقات الكأس الغالية في مضامير أوروبا وشكل سباق السويد دلالة واضحة على مكانة الكأس المرموقة لدى ملاك ومربي الخيل العربي في مضامير العالم كافة.

وأشاد بنجاح المحطة السويدية والمشاركة الكبيرة من نخبة مرابط الخيل العربي في السويد وأوروبا والحضور الجماهيري المميز الذي تابع السباق وأعرب عن الاعتزاز بالأصداء الإيجابية الواسعة التي تحققها سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية في المضامير الأوروبية.