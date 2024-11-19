نادي دبي لسباق الخيل يعلن عن شريك حصري للتقنية



أعلن نادي دبي لسباق الخيل اختياره زوهو كوربوريشن؛ إحدى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا، شريكاً حصرياً للتقنية على مدار العامين المقبلين. وستركز هذه الشراكة على رقمنة العمليات التشغيلية لنادي دبي لسباق الخيل، بهدف تعزيز الأحداث رفيعة مستوى التي ينظمها النادي. وجاء هذا الإعلان خلال حفل التوقيع الذي أُقيم في مضمار ميدان، وحضره علي آل علي، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، وبريم أناند فيلوماني، المدير المعاون للتحالفات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى زوهو.



وبصفته الجهة المنظمة لفعاليات كبرى، بما في ذلك كأس دبي العالمي المرموق، سيستفيد نادي دبي لسباق الخيل من حزمة الحلول الرقمية التي توفرها شركة زوهو.



وقال علي آل علي : «يسرنا أن نرحب بزوهو باعتبارها شريكنا التقني الرسمي لهذا الموسم. إن التكنولوجيا تمثل حجر الزاوية في رؤيتنا على المدى الطويل لدعم نمو «نادي دبي لسباق الخيل» ومواصلة تطوير صناعة سباقات الخيل. ومع خبرة زوهو، نتطلع قدماً إلى التعاون بشكل وثيق مع فريق عملها من أجل تطوير حلول مخصصة لعملائنا. وأضاف: «نركز جهودنا على إرساء معايير جديدة للتميز، من خلال تبني أنظمة متطورة لإدارة علاقات العملاء وإجراءات مبسطة للاعتماد وتطبيقات مبتكرة للهواتف المحمولة ، ومن شأن الشراكة أن تسهم في تقريبنا أكثر من هدفنا المتمثل في ترسيخ مكانة ميدان كأحد أكثر المضامير تقدماً تقنياً على مستوى العالم».