«العتعت» بطل كأس رئيس الدولة للخيول في المغرب

نجح المهر الليبي «العتعت» في حسم المحطة المغربية الـ13 وتوج بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت في مضمار أنفا الرملي بالدار البيضاء، أول من أمس، ضمن سلسلة سباقات الكأس الغالية بنسختها الـ31.

وتحظى سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل وتعزيز حضوره في مشهد السباقات العالمية ودعم الملاك والمربين حول العالم وتشجيعهم على اقتناء وتربية الخيول العربية، دعماً لخطط الحفاظ على مسيرته التراثية الرائدة.

وتمكن المهر «العتعت» المنحدر من نسل (نو ريسك الموري X شيمه قرطابية بنت داحس)، للمالك مصطفى أحمد تيكا وتحت إشراف المدربة إليزابيث بيرنارد وتحت قيادة الفارس خالد مفتاح العماري، من تحقيق فوز مميز وأداء بطولي مكنه من التفوق عن جدارة واستحقاق وحصد لقب السباق الذي أقيم لمسافة 1750 متراً المخصص للخيول من سن أربع سنوات فما فوق، وسط مشاركة 15 خيلاً تمثل نخبة مرابط الخيل العربية في المغرب وأوروبا. ونجح البطل في قطع مسافة السباق بزمن 2:05.81 دقيقة، ووقف بالمركز الثاني «مرجانه أطلس» (شارة الخالدية X زنجا بنت دورمان)، في حين جاء بالمرتبة الثالثة «ماموني فال» (المأمون مونلو X فيستال بنت مهاب)

حضر السباق وتوج الأبطال فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، بجانب عمر الصقلي، المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس، وهشام دباغ، نائب المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس.

فخر

وقال فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «فخورون بالنجاحات المبهرة التي حققتها الكأس الغالية التي أقيمت ضمن الملتقى الدولي لسباقات الخيول على كأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، الذي يعد من أهم سباقات الخيل في القارة الأفريقية»، مضيفاً: «إن الكأس الغالية وصلت إلى هذه المرتبة المتقدمة عالمياً بفضل رؤية ودعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، الذي أحدث نقلة نوعية في تطوير منظومة سباقات الخيل العربية وباتت تعاصر أعلى المراتب العالمية، مبيناً أن أسرة الخيل العربية تعيش حاليا حقبة ذهبية في ظل دعم ورعاية سموه المتواصلة لمسيرة هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن توجيهات سموه تقودنا للعالمية بنوعية السباقات واختيار أهم المهرجانات الكبيرة في دول العالم ومشاركة نخبة الخيل العربي والملاك والمربين».

وتابع: «نشيد بدور وجهود الأشقاء في المغرب على التنظيم الرائع، ونبارك للإخوة في ليبيا فوزهم بلقب سباق الكأس الغالية الذي يعتبر الأعلى قيمة والأهم في تاريخ سباقات الخيل العربية على الصعيد الدولي، كما نشيد بالجهود الكبيرة التي تقدمها سفارة الدولة في المملكة المغربية الشقيقة».