«غود شير» لجودلفين تبحث عن اللقب الثامن في أمريكا

بطلة كنتاكي أوكس تخوض تحدي «أكورن ستيكس»



تخوض «غود شير» لجودلفين، بطلة كنتاكي أوكس، اختباراً جديداً في مسيرتها اللافتة، عندما تنافس على لقب أكورن ستيكس للفئة الأولى لمسافة 1800 متر، في مضمار ساراتوغا، غداً، ساعية إلى رفع رصيد انتصاراتها المتتالية إلى ثمانية ألقاب.

وأثبتت «غود شير» ابنة «مداليا دورو»، جدارتها كأفضل مهرة بعمر ثلاث سنوات في أمريكا الشمالية، بعدما فرضت سيطرتها الكاملة على مجريات كنتاكي أوكس، في مضمار شرشل داونز.

واستهلت «غود شير» مسيرتها في عمر السنتين، بفوز أول في إنديانا غراند، بإشراف المدرب براد كوكس، قبل أن تواصل تألقها بثلاثة انتصارات متتالية، في شرشل داونز، شملت سباق السماح، وراغز تو ريتشيز ستيكس، وغولدن رود ستيكس للفئة الثانية.

وفي موسمها الكلاسيكي، فرضت سيطرتها على السباقات التحضيرية للأوكس، في فير غراوندز، وحققت فوزين باهرين في رايتشل ألكسندرا ستيكس للفئة الثانية، وفير غراوندز أوكس للفئة الثانية.

وقال مايكل باناهان مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة: «سارت تدريبات «غود شير» بشكل رائع، بإشراف براد، ويبدو أنها خرجت من كنتاكي أوكس بحالة أفضل مما كانت عليه قبل السباق.

وأضاف: أدت تمريناً مميزاً يوم الخميس الماضي، وبدا الأمر وكأنها تقوم بجولة تدريبية صباحية خفيفة. براد مدح حالتها قبيل السباق، ونأمل أن تحافظ على سجلها النظيف، وتضيف فوزاً جديداً من الفئة الأولى لسجلها الرفيع».

هدف

من جهة أخرى، تسعى المهرة «طريفة» لجودلفين لانتزاع لقبها الأول في سباقات الفئة الأولى، من خلال مشاركتها في سباق أوغدن فيلبس ستيكس لمسافة 1800 متر، ضمن نفس الحفل، وأكملت «طريفة» ثنائية رايتشل ألكسندرا ستيكس وفير غراوندز أوكس، في عام 2024، قبل أن تحل بالمركز التاسع في كنتاكي أوكس.

«وتعد طريفة» زميلة البطلة «غود شير» في الإسطبل، سبق لها أن أنهت سباقين من الفئة الأولى في المركز الثالث، الأول كوتيليون ستيكس على مضمار باركس في سبتمبر، والثاني عند عودتها بعمر الأربع سنوات في بي وين هيوز بيهولدر مايل في سانتا أنيتا.

وأظهرت «طريفة»، ابنة الفحل «برنارديني»، عزيمة قوية في مشاركتها الأخيرة، حين تقدمت بقوة بعد انطلاقة بطيئة، لتحل بالمركز الثاني في دبل دوغ دير ستيكس للفئة الثالثة، خلال مهرجان الربيع في كينيلاند.

وقال مايكل باناهان مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة: «كانت لدينا فرصة إشراك «طريفة» في سباق شوني للفئة الثالثة الأسبوع الماضي، لكننا قررنا أن نغامر بالمشاركة في أوغدن فيلبس للفئة الأولى، ولقد أظهرت أداءً رائعاً في التدريبات، وتدخل السباق في أفضل حالة ممكنة».

وأضاف: «ربما تحتاج إلى تقديم أفضل أداء في مسيرتها للفوز، لكننا نأمل أن تقدم عرضاً كبيراً. سيتولى قيادتها لويس سايز، وبالتالي، ستكون كل الظروف في صالحها».