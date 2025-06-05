«ديزرت فلاور» لجودلفين تتطلع إلى كتابة التاريخ في «الأوكس»



تخوض المهرة «ديزرت فلاور» لجودلفين، تحدي الأوكس، في أولى فعاليات مهرجان الديربي الإنجليزي على مضمار إبسوم العريق في المملكة المتحدة، بطموحات كبيرة لكتابة التاريخ، وحصد الثنائية، بعد إحرازها لقب سباق الـ 1000 جينيز مطلع الشهر الماضي، حيث تتطلع نجمة جودلفين، والتي يشرف عليها المدرب شارلي أبلبي بقيادة الفارس وليام بيوك، إلى المحافظة على سجلها المثالي عبر سباق اليوم، البالغة مسافته 2400 متر للفئة الأولى، وسط مشاركة 8 مهرات أخرى، من بينهم «الوتين» بشعار شادويل، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور وقيادة الفارس جيم كراولي، فيما يدفع المدرب إيدن أوبراين بثلاث مهرات «ميني هوك» و«وايرل» و«جيزيل».

وتأمل بطلة جودلفين «ديزرت فلاور»، إلى المحافظة على سجلها المثالي، وتكرار إنجاز «كازيا»، بتحقيق ثنائية 1000 غينيز - ابسوم أوكس، والتي دخلت سباق الأوكس عام 2002، بمسيرة خالية من الهزائم، بعد فوزها في أول مشاركتين في أوروبا، ثم حققت انتصاراً مثيراً بفارق عنق في 1000 غينيز.

وقدمت «ديزرت فلاور» مستوى عالياً من الأداء في عمر السنتين، حيث فازت بسهولة في ماي هيل ستيكس للفئة الثانية في دونكاستر، قبل أن تختتم موسمها المميز بفوز قوي في فيلز مايل للفئة الأولى في مضمار نيو ماركت.

وأظهرت «ديزرت فلاور» ابنة «نايت أوف ثندر»، أداءً قوياً، عندما فازت بسباق 1000 غينيز، حيث تصدرت السباق منذ البداية، وتفوقت بفارق طول واحد على «فلايت».

وأكد المدرب شارلي أبلبي أن «ديزرت فلاور» تتمتع بسجل مثالي حتى الآن، وتبدو في حالة رائعة. نعلم جميعاً أن المسافة ستكون السؤال الأبرز، ولن نعرف ما إذا كانت ستتحملها حتى نختبرها في السباق. هي مهرة تبدو قادرة على تحمل مسافة الميل ونصف، ومن وجهة نظرنا، فقد فازت بأفضل تجربة تحضيرية لهذا السباق.

ويعود «اينشانت ويزدوم» لجودلفين إلى مضمار إبسوم، بطموحات كبيرة، بمشاركته في سباق «كورونيشن كب» للفئة الأولى لمسافة 2400 متر، حيث تملك خيول جودلفين تاريخاً رائعاً في السباق، الذي فاز به أبطال سابقون من أمثال «ديلامي»، و«متفوق»، و«غياث».

منافسة

ويدخل «اينشانت ويزدوم» بإشراف المدرب شارلي أبلبي المنافسة، وفي رصيده فوز في سباق «فيوتشرتي تروفي» للفئة الأولى في عمر السنتين، وحل ثالثاً في سباق برايس فون بايرن للفئة الأولى في نوفمبر، قبل أن يخسر بفارق نصف طول من «العاصي» في سباق غوردون ريتشارد ستيكس للفئة الثالثة، بمضمار سانداون بارك في أبريل.

وأكد شارلي أبلبي أن الأرضية هي العامل الحاسم بالنسبة لـ «اينشانت ويزدوم»، وأي هطول إضافي للأمطار سيكون في صالحه، حيث إن العودة إلى مسافة الميل ونصف ستكون مناسبة أيضاً له، وهو حصان قوي، وعلى الجميع التغلب على المرشح الأول «كالانداغان»، ولكن في الوقت ذاته، لا يبدو أنهم بعيدين عن المنافسة.

ويدشن «هالاسان» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، مشاركات خيول الإمارات في الحفل، بخوضه السباق الافتتاحي «ساري ستيكس» من فئة ليستد لمسافة 1400 متر، والذي سبق للجواد «سبيس بلوز» بالشعار الأزرق الملكي، الفوز بذات السباق في 2019، قبل أن يحقق 3 انتصارات من الفئة الأولى، ويأمل «هالاسان» الفائز في جميرا غينيز تريال، أن يكسب تحدي السباق المخصص للخيول بعمر الثلاث سنوات.

وعلق شارلي أبلبي على مشاركة «هالاسان» قائلاً: «من المتوقع أن يستفيد «هالاسان» من العودة إلى سباق 1400 متر، ولقد أثبت جدارته طوال مسيرته، ونتمنى أن يصحب عودته إلى هذه المسافة، تقديم أداء أكثر تنافسية».

ويشارك في الشوط الثاني «وود كوت سيتكس» لمسافة 1200 متر «ماكسمايزد» لجودلفين، والذي فاز بسهولة في ظهوره الأول على مضمار هايدوك بارك، قبل أسبوعين، آملاً في المضي قدماً على خطى «بيناتوبو»، الفائز في نفس السباق لجودلفين في 2019، في إطار حملة رائعة، تكللت بتتويجه بأعلى تصنيف لأبطال خيول السنتين في أوروبا على مدار 25 عاماً.

وقال أبلبي: «كان «ماكسمايزد» مثيراً للإعجاب، في فوزه في مضمار هايدوك، وقد تحسن منذ ذلك الحين، وهو حصان مباشر، ويمتلك فرصة كبيرة هنا».

وتواصل خيول الإمارات مشاركتها في الحفل، حيث يخوض التحدي في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر «متعود» لشادويل، بإشراف جون وثادي جوسدن، و«بوتانيكال» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف المدرب جورج بوغي، و«وردة جميلة» لسلطان بن علي، بإشراف المدرب أندريه بالدنغ.