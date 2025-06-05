السويد تستضيف غداً المحطة السادسة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية

بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تقام يوم غد “الجمعة” منافسات المحطة السادسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في مضمار جارديت العشبي في ستوكهولم، بالتزامن مع احتفالات العيد الوطني لمملكة السويد.

وتشهد سباقات النسخة الثانية والثلاثين للكأس اهتماما كبيرا ورعاية متواصلة من القيادة الرشيدة، دعما للملاك والمربين في كافة دول العالم، والعمل على تشجيعهم لاقتناء وتربية الخيل العربي، بما يحافظ على مكانته الأصيلة ورفعة شأنه عالميا.

ويُعد سباق المحطة السويدية لكأس رئيس الدولة الأغلى في تاريخ سباقات الخيول العربية بالدول الإسكندنافية، حيث تبلغ جائزته 100 ألف يورو ، ويشهد مشاركة 9 من نخبة الخيول العربية في السويد وأوروبا، حيث يقام لمسافة 1500 متر، ضمن فئة "ليستد" المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

ويمثل خيول الإمارات في محطة السويد المهرة "حوله" المنحدرة من نسل “ مهاب× داهيه بنت منجز” لياس لإدارة سباقات الخيل، والتي تدخل المنافسة بطموح الفوز باللقب، وذلك تحت إشراف المدربة إليزابيث بيرنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس فالنتين سيجوي.

كما تضم قائمة المشاركين تواجد مهم لخيول إسطبلات الخالدية من مزرعة "بوليسكا إيه كي أف" ، وذلك تحت إشراف المدرب يانوش كوزلوفسكي عبر الجواد "رسمي الخالدية" من نسل"نايف الخالدية X رجوى الخالدية" بطل سباق الكاس الغالية في السويد لعامي 2021 و2022 وذلك بقيادة الفارس إليون شافيس ، إلى جانب "وسمي الخالدية" من نسل “غضنفر الخالدية X شذى الخالدية” بقيادة الفارس بير أندرس غرابيرغ ، كما تشارك بطلة سباق هولندا العام الماضي الفرس "فريدة بي" من نسل"المرتجز X هانيا دي إيه بنت مجد العرب" للمالك والمدرب بيتر ديكرز وبقيادة الفارس فابيان ليفبفر.

وبالإضافة إلى ذلك تتواجد في السباق مجموعة مميزة من الخيول مثل : "ماشو تي" ابن المأمون مونلو للمالك ماريا هاجمن اريكسون ، و"نو ريسك نو ريوارد"، و"أيمن "، وجيندور دي بوزول"، و “كابوتشينو”.

وتضم قائمة أبطال سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية في السويد كل من "مهداف عذبه" لمربط عذبه بطل عام 2020 ، و"رسمي الخالدية" لاسطبلات الخالدية بطل سباقات 2021 و2022 ، وفريدي بي لجيرارد زوتوليف بطل نسختي 2023 و2024.

وأعرب سعادة مطر اليبهوني الظاهري رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، عن الفخر بالنجاحات الكبيرة والمكتسبات المهمة التي حققتها محطات الكأس الغالية في كل من تونس ، والمغرب ، وفرنسا ، وأمريكا إضافة إلى إيطاليا، لافتا إلى السعي لمضاعفة المنجزات في سباق المحطة السادسة بمملكة السويد والاستمرار بصناعة سباقات متطورة تخدم ملاك ومربي الخيل العربي حول العالم ، ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يولي اهتماما كبيرا لدعم خطط الازدهار والنماء لمسيرة الخيل العربي عالمياً.

وأضاف الظاهري أن الوصول للمحطة السادسة في السويد يجسد التنوع الجغرافي في خطط الدعم لملاك ومربي الخيل العربي في القارة الأوروبية، معربا عن التطلع إلى تحقيق نجاحات جديدة تسهم في ترسيخ ريادة الكأس الغالية التي غدت نموذجا عالميا مميزا، ما يواكب سمعة ومكانة دولة الإمارات، وتعزز نهجها الأصيل في دعم سباقات الخيل العربي، انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة ورعايتها المستمرة للحفاظ على إرث الخيل العربي.