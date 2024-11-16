بهوان بطلاً لسباق تحضيري كأس رئيس الدولة للخيول العربية

أحرز الجواد "بهوان" لمنصور علي سليمان الشامسي، بإشراف محمد الشامسي، وقيادة كونور بيسلي، لقب سباق "تحضيري" كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

وجاء فوز الجواد "بهوان" أمس في الشوط الخامس والرئيسي ضمن السباق الرابع الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية والسباق لمسافة 2200 متر، بمشاركة 13 خيلاً، وبلغت جوائزه 111 ألف درهم، محققاً 2:28:18 دقيقة، بفارق 0,75 طول عن الوصيف "أف مقام".

وكان الفوز في الشوط الأول لمسافة 1200 متر من نصيب الجواد "أف الصنعاء" لراشد سعيد المزروعي، بإشراف حمزة الحميدة، وقيادة ساندرو بايفا، على لقب كأس الوثبة "ستاليونز" لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق "إنتاج الإمارات" وجوائزه 70 ألف درهم، محققاً 1:18:38 دقيقة.

وأهدى "جاب العفريت" للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي الفوز الثاني للفارس ساندرو بايفا في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، على لقب "بينونة بارك" وجوائزه 66 ألف درهم، للخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق، محققاً 1:17:77 دقيقة.

وتصدر "ريبل دي لوب" لعبيد علي مرشد المرر، بإشراف حمد المرر، وقيادة بيرناردو بينيرو الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب "الخبيرة بارك" وجوائزه 66 ألف درهم، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، محققاً 1:45:64 دقيقة.

وحقق المهر "ليبو دو كارير" لحمد عبد الرحمن كايد، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي "ثنائية"، في الشوط الرابع لمسافة الميل بحصد لقب "الزعفرانة بارك"، وجوائزه 66 ألف درهم، محققاً 1:45:57 دقيقة.

وتمكن الجواد "ديزرت سنيك" لسيندي سنيك، بإشراف جوليو أولاسكواجا، وقيادة باتريك كوسجريف، من حصد لقب "دلما بارك" في الشوط السادس لمسافة 2200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة، وجوائزه 66 ألف درهم، محققاً 2:18:48 دقيقة.

واختتم الجواد "جهوري" لأبوبكر كادورا، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سيلفستر ديسوسا، الأمسية بحصد لقب "ربدان بارك" للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر وجوائزه 66 ألف درهم، محققاً 1:35:82 دقيقة.