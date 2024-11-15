خيول الإمارات تخوض تحدي سباق البحرين الدولي

تخوض خيول الإمارات تحدياً خليجياً على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمملكة البحرين الشقيقة في النسخة السادسة من كأس البحرين الدولي لسباق الخيل لمسافة 2000 متر «الفئة الثانية»، بمشاركة 12 خيلاً من مختلف أنحاء العالم.

ويعود «نيشنس برايد» بشعار جودلفين للمشاركة في السباق للمرة الثانية، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي أبلبي، والذي يأمل في تكرار زميله «دبي فيوتشر» لجودلفين الفائز بالكأس في 2022، وينافس على اللقب «ألف ليلة وليلة» بشعار شادويل، بإشراف أوين بوروز، وقيادة جيم كرولي.

ويسعى «نيشنس برايد» لجودلفين إلى تكرار إنجازات «ريبيلز رومانس» بتحقيق انتصار في جولة سادسة، والذي ينحدر من نسل «تيوفيلو» صاحب الانتصارات المميزة في سباقات ليستد وسباقات الفئات في الإمارات والمملكة المتحدة بالإضافة إلى فوزه بسباقات الفئة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكندا.

ويعود «نيشنس برايد» هذا العام للتحدي في البحرين بعد أداء رائع آخر في أمريكا الشمالية، حيث فاز بسباق أرلينغتون مليون للفئة الأولى بفارق طول وثلاثة أرباع الطول في مضمار كولونيال داونز في أغسطس.

وأكد المدرب شارلي أبلبي جاهزية «نيشنس برايد» للسباق، وقال إنه يدخل المنافسة بعد فوز رائع في أرلينغتون مليون، ويبدو في حالة ممتازة، مشيراً إلى أنه تأقلم بشكل جيد في البحرين، وفريق العمل راضٍ عن تحضيراته خلال الأسبوع، ويبدو أنه سيكون منافساً قوياً بناء على أدائه هذا العام.