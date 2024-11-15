«ليوا الرياضي» يتوج الفائزين في سباق الخيول العربية

اختتم نادي ليوا الرياضي فعاليات سباق الخيول العربية الثالث على ميدان مدينة زايد، في منطقة الظفرة بتتويج الفائزين في شوطي المنافسات لمسافة 1400 متر في كل شوط.

وتصدر الشوط الأول الجواد «غازي» للمالك أحمد محمد المحيربي، وجاء ثانياً «ايكيو» الفائز، للمالك محمد حسين الخوري، وثالثاً «أ.ف دلو» للمالك أحمد محمد سيف المرر.

وأحرز الجواد «أ.س.فايز» لقب الشوط الثاني، للمالك محمد عبد الحميد عبد اللطيف، وذهب المركز الثاني إلى «سند» للمالك هزاع سيف المزروعي، وجاء ثالثاً «سماء الغربية» للمالك حمدان سهيل المزروعي. حضر السباق وتوج الفائزين سلطان محمد المزروعي، مدير الشؤون المالية والإدارية في النادي، وأكد المزروعي أن تزايد عدد المشاركين في سباقات النادي يعكس الشغف الكبير بهذه الفعاليات.