البطل الإماراتي عمر المرزوقي يفوز بجائزة أفضل «نجم صاعد» في عالم الفروسية

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية فوز الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي بجائزة "لونجين" لأفضل نجم صاعد في العالم 2024.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي 2024 مساء أمس في منتجع "بارك حياة"، بجزيرة السعديات في أبوظبي، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، و اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، و إنجمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، و محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الخيول العربية.

وجاء فوز المرزوقي "21 عاما" تقديرا للإنجازات التي حققها في 2024، أبرزها المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية" باريس 2024"، وإنهاء مشاركته في الترتيب الـ 19 من بين 75 فارسا وفارسة.

كما توج بالمركز الأول على صهوة "إنجوي دي لاميور" في شوط بطولة الفحول لقفز الحواجز 2024 ضمن منافسات بطولة العالم للخيول الصغيرة فئات 5 و6 و7 سنوات، إضافة إلى العديد من الإنجازات الأخرى مع منتخب قفز الحواجز.

وتسلم الفارس المرزوقي الذي يعد أول إماراتي وعربي يحقق هذه الجائزة، الكأس وهدية لونجين من باتريك عون، مدير علامة لونجين التجارية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

وقال باتريك عون: يشرفنا دعم النجوم الصاعدة في رياضة الفروسية، الذين يلهم تفانيهم وشغفهم الجيل القادم من الرياضيين.

وشهدت بقية الجوائز فوز الألماني كريستيان كوكوك، المتوج بذهبية القفز لفئة الفردي بأولمبياد باريس، بجائزة أفضل فارس لعام 2024.

كما فازت الفرنسية بنيتا كارندل بجائزة أفضل سايس، وتوج الناميبي ريتشارد فرانك بجائزة الملهم لدوره في تعزيز الشغف برياضة الفروسية، وأورس شيندورفر، المستشار الخاص لشركة لونجين لرياضة الفروسية بجائزة وسام الاستحقاق.

وقال الفارس عمر المرزوقي : هذا إنجاز جديد لدولة الإمارات في الفروسية، وبفضل دعم القيادة الرشيدة، والشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبو ظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، هناك نقلة نوعية على مستوى الخيول والفرسان، ونتطلع إلى الأفضل دائماً في البطولات العالمية.

وأوضح أن منتخب قفز الحواجز قدم مستويات جيدة خلال مشاركته التاريخية في أولمبياد باريس 2024، ما يعزز الطموح في الوصول إلى الأفضل بفضل الدعم المستمر لفرسان دولة الإمارات في مختلف المنافسات.