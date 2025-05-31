«كواليفيكار» و«كينغ أوف سيتيز» أمل الإمارات في «الديربي الفرنسي»



تتجه الأنظار غداً الأحد إلى السباق الكلاسيكي «الديربي الفرنسي» لمسافة 2100 متر من الفئة الأولى على مضمار «شانتيه» العريق في فرنسا بمشاركة خيول الإمارات أبرزها «كواليفيكار» بشعار جودلفين وإشراف أندريه فابر، ويدخل ممثل جودلفين «كواليفيكار» في سباق الديربي «بري دو جوكي كلوب» حاملاً في سجله نسباً استثنائياً وسجلاً مثالياً هذا الموسم، طامحاً في تكرار إنجاز والده وجده اللذين حققا الفوز في السباق الكلاسيكي الفرنسي الكبير.

يمثل خيول الإمارات أيضاً في هذا السباق، «كينغ أوف سيتيز» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم والذي تطلع إلى اللقب بإشراف ريتشارد هانون، كما ينافس على اللقب كل من «أزيمباور» و«راي داري».

وينحدر «كواليفيكار» بشعار جودلفين من نسل الأب «لوب دي فيغا» ومن الأم «كواليفاي»، التي حققت بدورها انتصاراً كلاسيكياً في سباق الأوكس 2015 على مضمار إبسوم داونز، وبعد ظهورين واعدين على مسافة 1400 متر في نهاية الموسم الماضي، حافظ «كواليفيكار»على سجله خالياً من الهزائم في ثلاث مشاركات حتى الآن هذا الموسم، كما فاز بسباق مبتدئة على مضمار سان-كلو في مارس، قبل أن يظفر باثنين من سباقات التجربة المصنفة من الفئة الثالثة المؤهلة لسباق بري دو جوكي كلوب، حيث انتصر بفارق ضئيل في سباق بري لا فورس على مضمار لونغشامب، ثم فاز بسهولة في سباق بري دو غيش على مضمار شانتيه.

وقالت لويز بنار من جودلفين: كواليفيكار قدم أداء تدريباً جيداً في وقت سابق من الأسبوع، ويشعرون بالسعادة من حالته، حيث منحه المدرب أندريه وقتاً كافياً للتطور في العام الماضي، وقد تحسن مستواه مع كل مشاركة، ويدخل سباقاً يبدو مفتوحاً وهو في حالة ممتازة.

كما يشارك ضمن سباقات «سوبر سولدير» بشعار محمد سعيد الشحي في سباق «بري لا فليش» لمسافة 1000 متر بإشراف المدرب كيه آر بروك والذي يدفع بـ«عريبي» في سباق بري مارشاند مع ذات المدرب، ويخوض«كوتو دي كازا» بشعار محمد سلطان التحدي في سباق «بري دي جروس شين» للفئة الثالثة تحت إشراف سيمون وإد كريسفورد.

من جهة أخرى، خَطفت المهرة «أبو قر باي» لجودلفين الأنظار بعد فوزها لأول مرة في سباقات الفئة الثالثة بانتزاعها لقب «آوي ستيكس» في مضمار كيوتو باليابان أمس. وأظهرت المهرة، التي يدربها توموياسو ساكاغوتشي وتنحدر من نسل «فاين نيدل»، سرعة متميزة في سباق السرعة الممتد لمسافة 1200 متر المخصص للخيول في سن الثلاث سنوات، حيث استقرت في المركز السابع خلف مجموعة من المنافسين، بينما اندفع «كراسبيديا» إلى المقدمة وسط 16 مشاركاً.

وقال هاري سويني، رئيس جودلفين في اليابان: قدمت هذه المهرة صغيرة الحجم أداءً بطولياً في مواجهة الذكور، وهي أول إنتاج لأمها، كما أنها ليست شرهة في الأكل، وقد بذل الفريق في مركزنا الفرعي في أوكاياما جهداً كبيراً لتحسين حالتها البدنية قبل أن تعود إلى المدرب ساكاغوتشي قبل ثلاثة أسابيع فقط.

وأضاف: كنا نؤمن بأنها أفضل مما تعكسه نتائجها السابقة، فقد عاندها الحظ في بعض مشاركاتها الماضية، بل حتى مشاركتها اليوم تطلبت بعض الحظ، إذ كانت بحاجة لتجاوز قرعة المشاركة الخميس المقبل، وهذا الفوز سيرفع من مكاسبها المالية ويمنح مدربها مرونة أكبر في رسم خطط مشاركاتها القادمة.

وختم بالقول: قدم الفارس ميراي إواتا أداءً متزناً ومميزاً في يوم يحتفل فيه بعيد ميلاده الخامس والعشرين، ونهنئه بهذه المناسبة بعيد ميلاد سعيد.