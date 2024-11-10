أبوظبي تستضيف غداً اجتماعات الاتحاد الدولي للفروسية

تنطلق يوم غدٍ الإثنين، في أبوظبي، فعاليات اجتماعات المجموعات الإقليمية في الاتحاد الدولي للفروسية، المتزامنة مع كونغرس الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية 2024 الذي يعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري.

وتستضيف أبوظبي "الكونغرس الدولي" في فندق كونراد – أبراج الاتحاد، بحضور سعادة إنجمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي ورؤساء اتحادات 137 دولة حول العالم.

وحظي ملف دولة الإمارات لاستضافة اجتماعات كونغرس الاتحاد الدولي للفروسية 2024 ،بالإجماع، نظراً لدورها العالمي، وموقعها المميز في استضافة الفعاليات والبطولات الدولية بأفضل المعايير والممارسات العالمية.

وتنتقل الوفود إلى قصر الإمارات عند الساعة 7.30 مساء يوم غدٍ لحضور حفل العشاء الترحيبي بحضور سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، الذي سيلقي كلمة ترحيبية، يتم بعدها تكريم الشركاء وأصحاب الإنجازات في 2024.