«سيمبول أوف أونر» لجودلفين يواصل تألقه ويخطف الانتصار الثاني في أسبوع



واصل الجواد «سيمبول أوف أونر» لجودلفين تألقه، بعد أن حقق فوزه الثاني خلال أسبوع واحد، بإحرازه لقب سباق «ساندي لين ستيكس» للفئة الثانية، على مضمار هايدوك بارك في المملكة المتحدة. وحقق بطل جودلفين، وأحد أبرز الخيول الصاعدة، اللقب بقيادة وليام بيوم وإشراف شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.12.18 دقيقة، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «أرابيان داسك»، بقيادة هاري ديفيس وإشراف سيمون واد كريسفورد، وأضاف بطل جودلفين البالغ من العمر ثلاث سنوات، الانتصار الثاني في رصيده، بعد فوزه قبل أسبوع بسباق كارنافون ستيكس «ليستد»، على مضمار نيوبري.

وعلّق المدرب شارلي أبلبي قائلاً: سنمنح «سيمبول أوف أونر» استراحة قصيرة، ونتطلع إلى إشراكه في سباقات الفئة الأولى خلال الصيف، في نهاية المطاف، نعمل حالياً بخطة تستهدف العودة إلى دبي، ونأمل أن نهيئه للمشاركة في سباق القوز سبرنت العام المقبل.

من جانبه، قال الفارس ويليام بيوك: قفز«سيمبول أوف أونر» للأعلى عند الانطلاقة، وخرج بطريقة غير مريحة، لكنني كنت راضياً عن موقعه خلال السباق، الفوز يأتي بعد أسبوع واحد فقط من انتصاره في نيوبري، وكان قرار شارلي والفريق موفقاً بمشاركته، كل التقدير لفريق العمل في الإسطبل، فقد تمكن من تقديم أداء قوي في سباق شديد التنافسية، خلال فترة زمنية قصيرة».

وأضاف: لطالما أظهر قدرات تؤهله للتألق على هذا المستوى، ويسعدني أنه بدأ في تحقيق ذلك. يتمتع بالسرعة، كما يمكنه تحمل مسافة ستة فيرلونغ ونصف، أو حتى سبعة، وهو عامل مهم في مثل هذه السباقات، التي تحتاج إلى قوة دفع إضافية في المرحلة الأخيرة. وختم قائلاً: إنه جواد عالي المستوى في سباقات السرعة، وقد أثبت ذلك اليوم، يحب الأرضية الجافة، والمسارات المستوية، ونتطلع معه إلى صيف حافل بالإثارة.

من جهة أخرى، حقق «فيلد أوف جولد» بشعار جودمونت، بقيادة الفارس كولن كين وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، لقب سباق «2000 جينيز» الإيرلندي للفئة الأولى، لمسافة 1600 متر، على مضمار كوراغ، مسجلاً زمناً قدره 1.36.58 دقيقة، بفارق ثلاثة أطول وثلاثة أرباع الطول عن رفيقه في الإسطبل «كوزميك يير»، بقيادة أوشين ميرفي وإشراف هاري تشارلتون.

من جهة أخرى، يقام اليوم، في ختام فعاليات المهرجان، سباق الـ 1000 جينيز للمهرات لمسافة الميل «1600 متر»، بمشاركة 12 مهرة، أبرزها «ليك فيكتوريا» و«سوليتر». ومن أبرز سباقات حفل اليوم «تتارسيلز غولد كب» للفئة الأولى، لمسافة 2100 متر، بمشاركة 9 خيول، أبرزها «أنمات» بشعار شادويل، بإشراف المدرب أوين براوز و«رويال رايم»، بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب كيه آر بورك، فيما ينافس على اللقب كل من «لوس آنجلس» و«وايت بريتش».