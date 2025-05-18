بدعم منصور بن زايد.. كأس رئيس الدولة للخيول العربية ينطلق في روما

بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت في مضمار كابانيللي العريق في العاصمة الإيطالية روما، اليوم، المحطة الخامسة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها الثانية والثلاثين.

وتأتي هذه المحطة ضمن أجندة السباقات العالمية المخصصة للخيول العربية الأصيلة، في إطار الحرص على دعم استدامة خطط تطوير منظومة الخيل العربي، وتشجيع الملاك والمربين في دول العالم على رعاية وتربية الخيل العربي، بما يعزز مكانته في كبريات المضامير العالمية.

ويشهد السباق الذي يُقام لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، ضمن الفئة الثانية، بمجموع جوائز 300 ألف يورو، مشاركة 16 جوادا من نخبة الخيول لأفضل المرابط في إيطاليا وأوروبا، وسط توقعات بمنافسة قوية تعكس القيمة والسمعة المرموقة للسباق.

ويمثل الإمارات في سباق المحطة الإيطالية الجواد "إش إم الشاهين" من نسل (المرتجز × الشيحانة بنت منجز) للمالك هلال العلوي، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس كريستيان ديمورو. كما تضم القائمة نخبة من الخيول المرموقة من بينها "عفجان"،و"الزير"، و"رائد"، و"التجاني في دي سي"، إلى جانب خيول أخرى مثل "ديامانتي دي تريزينتا"، و"فولا دي جالورا"، و"ميركوريو جو".

ويأتي تنظيم السباق في روما استكمالاً لمسيرة نجاح الكأس الغالية في المحطات السابقة حول العالم، بما في ذلك فرنسا، والولايات المتحدة، ومصر، وبلجيكا، تأكيداً على التزام دولة الإمارات برسالتها السامية في الحفاظ على التراث العربي الأصيل وتعزيز حضوره في المحافل الدولية.