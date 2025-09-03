«ناروكامي» ابن الأسطورة «ثندر سنو» يتألق في اليابان



خطف «ناروکامي» لجودلفين ابن الأسطورة «ثندر سنو»، بطاقة التأهل إلى سباق «جابان ديرت كلاسيك» للفئة الأولى بعد فوزه بلقب سباق «كوزوكاتا شو» للفئة الثانية في موريكا باليابان، ليرفع رصيده إلى أربعة انتصارات من خمس مشاركات.



ونجح ابن «ثندر سنو» بطل كأس العالمي 2018 و2019 في أول مشاركة له في دائرة السباقات الوطنية اليابانية (NAR) عقب فوزه بفارق خمسة أطوال في سباق فوكوشيما ستيكس في يونيو، بعد أن انطلق المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات الذي يشرف على تدريبه هيروياسو تاناكا بسرعة من بوابة انطلاق خارجية، وتمكن من التقدم ليتصدر مجموعة من 12 خيلاً بعد فيرلونغ واحد.



وأكد هاري سويني، رئيس فريق جودلفين في اليابان أن الفوز ثمين لـ«ناروکامي» لأنه منحَه بطاقة التأهل للمشاركة في سباق جابان ديرت كلاسيك للفئة الأولى في أكتوبر والتي ستكون مفصلية بالنسبة له، مشيراً إلى أن البطل خاض قرعة ليتمكن من المشاركة في السباق لأنه يملك أربع مشاركات فقط وحقق ثلاثة انتصارات، وأضاف: عندما فاز ناروکامي في مشاركته الأولى، أدركنا فوراً أنه جواد مميز ونأمل أن يحقق نتائج على مستوى السباقات الفئوية، إلا أن مشاركته الثانية غير الموفقة أوقفت خططنا لإرساله إلى ديربي الإمارات في أمسية كأس دبي العالمي، ومع بعض التغييرات في الطاقم الأساسي، استعاد مستواه وحقق الآن ثلاثة انتصارات متتالية، وهو جواد يبعث على الحماس.



كان ميدان موريوكا محظوظاً بالنسبة لنا. لا نذهب إلى هناك كثيراً، فقد شاركنا فيه ثلاث مرات فقط – مرتين مع «ليمون بوب» الذي حقق انتصارين في سباقات (فئة 1)، والآن مع «ناروکامي» الذي نعده الوريث لـ«ليمون بوب». مشاركته المقبلة في سباق جابان ديرت كلاسيك ستكون مفصلية بالنسبة له.