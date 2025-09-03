الجواد «الزير» يتوج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بلجيكا



توج الجواد «الزير» بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطته البلجيكية الحادية عشرة، التي أقيمت، أمس، على مضمار وارجيم، ضمن أجندة سباقات النسخة الثانية والثلاثين من الكأس الغالية.

وأكدت سباقات الكأس حضورها القوي في مشهد السباقات الأوروبية، ورسخت ريادتها كواحدة من أعرق وأغلى السباقات الكلاسيكية العالمية، وسط حضور جماهيري غفير امتلأت به مدرجات مضمار وارجيم، وبلغ نحو 50 ألف متفرج.



ونجح البطل «الزير» ذو الخمس سنوات والمنحدر من نسل (المأمون مونلو- أسماء الخالدية بنت عامر) للمالك محمد بن فهد العطية، وتحت إشراف المدرب فرانسوا روهو، وتحت قيادة الفارس لوكا دولوزييه، في تقديم أداء مميز، في السباق الذي أقيم لمسافة 2170 متراً ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبجائزة قيمتها 200 ألف يورو.

وشهدت مجريات السباق صدارة الجواد «جو ستار» من نسل (المرتجز- جست ديل فالوت بنت جورمان) للمالك ناصر هلال العلوي، للمجموعة المشاركة التي يبلغ عددها 12 خيلاً، حيث ظل متقدماً حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن يخطف «الزير» المقدمة في اللحظات الأخيرة الحاسمة، محققاً فوزاً مبهراً وانتصاراً مهماً في مسيرته.



وقطع الزير مسافة السباق بزمن قدره 2:24:01 دقيقة وبفارق عنق عن «جو ستار» الذي جاء ثانياً، فيما حل ثالثاً «نابوكو الموري» (عاصي- نيموزي الموري بنت كسبروي).

حضر السباق وتوج الفائزين فيصل الرحماني، أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، وخالد القايدي، ممثل سفارة الدولة في مملكة بلجيكا، ونيللي فيليبو هيرمان، رئيسة اتحاد الخيل العربي في بلجيكا.



من جهته قال مسلم العامري، عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «نعبر عن فخرنا بالنجاحات المهمة والكبيرة التي حققتها المحطة البلجيكية للكأس الغالية، سواء على صعيد الحضور الجماهيري أو قوة المستوى التنافسي والفني للسباق، ما يعكس قيمة الحدث ومكانته لدى نخبة الملاك والمربين وأفضل مرابط الخيل العربية في بلجيكا وأوروبا».



وأضاف أن مثل هذه النجاحات تعد دافعاً كبيراً لمضاعفة التميز والتقدم بمسيرة الحدث للسنوات القادمة، موجهاً التهنئة للمالك محمد بن فهد العطية بمناسبة فوز الجواد «الزير» بلقب سباق المحطة البلجيكية للكأس الغالية التي شهدت تنافساً استثنائياً في هذا المحفل العريق بما يسهم في ارتقاء مسيرة الخيل العربي على مدار 32 عاماً.