«كأس دبي العالمي» يخطف الأنظار في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

يتصدر «كأس دبي العالمي» الأيقوني منصة نادي دبي لسباق الخيل في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، حيث يجذب الكأس الشهير أنظار الزوار الذين يحرصون على التقاط صور تذكارية معه، تأكيداً على المكانة العالمية المرموقة التي يحظى بها هذا الحدث الأبرز في سباقات الخيل عالمياً، والذي تستضيفه دبي سنوياً.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص النادي على تعريف الجمهور وزوار المعرض، بتاريخه الحافل وإنجازاته الرائدة، وتسليط الضوء على دوره المحوري في الاهتمام بتطوير سباقات الفروسية.

ولهذا الغرض، تقدم المنصة تجربة متكاملة للزوار، فإلى جانب كأس دبي العالمي، تعرض شاشة كبيرة لقطات من السباقات العالمية، وتتوفر مطبوعات وملصقات تعريفية غنية بالمعلومات.

وتكتمل أركان المنصة بحضور كل من «زعبيل للأعلاف» و«زعبيل بتس»، لتقديم صورة شاملة عن منظومة الفروسية المتكاملة التي يرعاها النادي.

وعبر زوار المعرض عن إعجابهم الشديد بمحتويات المنصة، التي تمنحهم لمحة عن التحضيرات والترقب لسباق كأس دبي العالمي المقبل، المقرر إقامته في مارس 2026.