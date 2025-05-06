اتحاد الفروسية: موسم استثنائي حافل بالفعاليات والبطولات والإنجازات

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن الموسم الحالي كان استثنائياً، من خلال فعالياته المتنوعة، وبطولاته المميزة، ونتائجه القوية، والمشاركات الناجحة للفرسان في البطولات العالمية، والتطور المستمر في المستويات الفنية لفرسان دولة الإمارات.

وأوضح الريسي، بمناسبة اختتام موسم الفروسية في الدولة، أن منظومة رياضات الفروسية، حققت الاستدامة في النجاح، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في الاهتمام بالفروسية.

وقال الريسي: اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رسخ تعاونه وعلاقاته الاستراتيجية مع الاتحاد الدولي، والاتحادات القارية، في العديد من المجالات، وتبادل الخبرات، واستضافة الفعاليات والبطولات، من أبرزها اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية 2024، في العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الماضي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي، ورؤساء اتحادات 137 دولة، في خطوة استراتيجية تجسد دور الإمارات المحوري في الاهتمام برياضة الفروسية، ونشر ثقافتها عالمياً.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تصدرت المشهد العالمي أيضاً، باستضافة حفل الاتحاد الدولي لجوائز الأفضل في موسم 2024، وشهد إعلان فوز الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، بجائزة أفضل نجم صاعد.

ونوه رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، بنجاح دولة الإمارات في تنظيم بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز، من الفئة الرفيعة «5 نجوم»، وجولات دوري لونجين للأمم في نسخته الثانية 2025، وتتويج منتخبنا الوطني بالميدالية الفضية، ومشاركة أبرز نجوم المنتخبات العالمية في قفز الحواجز، وتتويج فرسان الإمارات بذهبيتي الفرق والفردي في بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة في إيطاليا، وتحقيق اللقب الخامس في تاريخ مشاركة الإمارات في البطولة.

وأضاف: الموسم المنقضي شهد 15 بطولة دولية في قفز الحواجز، إلى جانب المنافسات المحلية، و10 بطولات في التقاط الأوتاد، و55 سباقاً للقدرة، أبرزها سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة في نسخته الـ 26، ومهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومهرجان ولي عهد دبي، وكأس عيد الاتحاد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لملاك الإسطبلات الخاصة للسيدات، ومهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي، وسباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات، وسباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، للإسطبلات الخاصة، وسباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة، كلها حققت نجاحات استثنائية.