«أنتيكواريان» يكسب لقب «جوكي كلوب» في سباق دراماتيكي بأمريكا

صاحب سباق «جوكي كلوب غولد كب»، الذي أقيم على مضمار ساراتوغا في الولايات المتحدة الأمريكية، أحداثاً دراماتيكية، والذي توج فيه الجواد «أنتيكواريان»، بعد العرقلة القوية في بداية السباق من الجواد «مايندفريم»، نتج عنه سقوط فارسه إيراد أورتيز جونيور، بسبب انحراف الجواد «فيلياس فوغ» بشكل مفاجئ من بوابته الخارجية. ونجا الفارس أورتيز من إصابة خطيرة، بعد تعرضه للدهس في مرحلة مبكرة من السباق، الذي أسفرت نتائجه عن تتويج «أنتيكواريان»، بقيادة جون آر فيلاسكويز وإشراف تود بليتشر، بعد إنهاء السباق بزمن قدره 2.2.16 دقيقة، بفارق طول ونصف الطول عن «سيرا ليون»، فيما تمت ترقية «هايلاند فولز» لجودلفين، بطل النسخة الماضية، إلى المركز الثالث، عقب استبعاد «فيلياس فوغ» في نسخة مثيرة من السباق التاريخي، الممتد لمسافة 2000 متر من الفئة الأولى.

ورغم أن التوقعات كانت تشير بين جواد جودلفين ابن الخمس سنوات، وغريمه في سباق ويتني ستيكس للفئة الأولى «سيرا ليون»، إضافة إلى بطل سباق ستيفن فوستر ستيكس للفئة الأولى «مايندفريم»، إلا أن حظوظ الثلاثة تلاشت، بعد تخطي أول 200 متر من السباق.

وانطلق ممثل جودلفين «هايلاند فولز»، والذي يشرف عليه براد كوكس، بشكل متوازن، وتموضع في موقع متقدم بمحاذاة السياج الداخلي، بينما تمركز «سيرا ليون» في مؤخرة المجموعة المكونة من ثمانية خيول، غير أن كليهما تعرض لعرقلة قوية من «مايندفريم»، وفارسه إيراد أورتيز جونيور، الذي سقط إثر انحراف «فيلياس فوغ» بشكل مفاجئ من بوابته الخارجية.

واندفع «كونتراري ثينكينغ»، ليتصدر وحيداً عند المنعطف الأول، فيما وجد كل من «هايلاند فولز» و«ديسارم» و«سيرا ليون» أنفسهم متأخرين بستة أطوال، عن المجموعة التي ضمت «فيلياس فوغ» و«وايت أباريو» و«أنتيكواريان»، ثم تقدم «هايلاند فولز» إلى المركز الخامس عند منتصف المسافة، وحوّله الفارس لوي سايز إلى الخارج، للهجوم عند بداية المسار المستقيم، وسرعان ما تقدم «فيلياس فوغ» للصدارة، لكن «أنتيكواريان» تمكن من تجاوزه قبل نصف فيرلونغ «100 متر» من خط النهاية.

ونجح «أنتيكواريان» في اجتياز خط النهاية بقوة، فيما قلص «سيرا ليون» الفارق في مرحلة متأخرة، ليخطف المركز الثاني من «فيلياس فوغ»، بينما حافظ «هايلاند فولز» على اندفاعه في المركز الرابع، قبل أن تعلن لجنة التحكيم استبعاد «فيلياس فوغ»، بسبب حركته غير المنضبطة في المراحل المبكرة من السباق.