لقاء الأبطال في القمة البلجيكية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية غداً

يستضيف مضمار وارجيم في بلجيكا غداً الثلاثاء المحطة الحادية عشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي تجمع نخبة الخيول والمرابط في واحد من أبرز سباقات أوروبا للكأس الغالية في إطار أجندة النسخة الـ32.

وتواصل سلسلة سباقات الكأس الغالية نجاحاتها المميزة في كافة جولاتها بالمضامير الأوروبية في ظل دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، دعماً للخطط الرامية لتشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم.

ويشهد لقاء المحطة البلجيكية حضوراً مميزاً لمجموعة رائعة من نخبة أبطال الموسم، حيث يقام السباق لمسافة 2170 متراً ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وتبلغ قيمة جوائزه 200 ألف يورو، وهي أكبر جائزة في تاريخ سباقات الخيل العربي في مملكة بلجيكا.

وتضم القائمة 12 مشاركاً، حيث يتقدم المشاركين، كل من: الزير «المامون مونلو × أسماء الخالدية بنت عامر» لمحمد فهد العطية، ونورما الموري «ازدي × نيموسي الموري» للشقب ريسينغ، كما يتواجد في لقاء الأقوياء ممثل الإمارات «جو ستار» «المرتجز × جست ديل فالوت بنت جورمان» للمالك ناصر هلال العلوي، بجانب بطل محطة السويد السنة الماضية الجواد «فريدي بي» (تي إم فريد تكساس × فيا هايبولايت بنت داحس» وبطل محطة ألمانيا العام الماضي الباسو تي «المرتجز × بورتا تي بنت مروان» للمالك والمدرب جيرارد زوتيليف، إلى جانب بطلة محطة السويد العام الحالي «فريدة بي» «المرتجز × هانيا دي ايه بنت مجد العرب». للمالك والمدرب بيتر ديكرز، كما يتواجد في قائمة المشاركين كل من: «سكل دي ليجل بطل محطة إيطاليا للكأس الغالية العام الماضي، دريم سيك، الزرقا دي إيه، تيكس دي إيه، رازا بي، نابوكو الموري».