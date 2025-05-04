"ديزرت" فلاور" تحصد لقب الـ 1000 جينيز في مضمار نيوماركت

حققت خيول جودلفين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رباعية تاريخية خلال 24 ساعة في أعرق السباقات الكلاسيكية العالمية بعد فوز "سوفرينتي" بلقب النسخة 151 من سباق «ديربي كنتاكي» لمسافة 2000 متر من «الفئة الأولى» مهدياً الإمارات اللقب التاريخي الأول، ليعزز سجل انتصارات الشعار الأزرق الملكي في المهرجان الأمريكي العريق بإضافة الثنائية بعد أن دشنت سابقاً المهرة "غود شير" انتصارات الإمارات بإحرازها لقب "كنتاكي أوكس" على مضمار «شيرشل دوانز» بالولايات المتحدة الأمريكية.

وواصلت خيول جودلفين تألقها العالمي في مختلف قارات العالم بعد أن حلقت "ديزرت فلاور" بلقب الـ 1000 جينيز الإنجليزي لتضيف إنجازاً جديداً بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي في أحد أعرق المهرجانات في المملكة المتحدة وترفع رصيد انتصارات خيول جودلفين في الحدث بعد أن تألق "رولينغ كورت" في حفل الافتتاح بإحرازه لقب الـ 2000 جينيز.

ديربي كنتاكي

وبالعودة إلى الإنجاز التاريخي في ديربي كنتاكي، قدّم "سوفرينتي" عرضاً مذهلاً على أرضية موحلة بقيادة الفارس وليام ألفارادو وإشراف المدرب وليام موت مسجلاً زمنا قدره 2.2.31 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن "جورناليزم" ليمنح فريق جودلفين أول انتصار تاريخي في السباق .

كما أضاف "ثينك بيغ" لجودلفين انتصاراً آخر في الحفل بعد إحرازه لقب سباق "توين سبايرز تيرف سبرنت" للفئة الثانية محققاً الفوز بقيادة الفارس بن كيرتس وإشراف المدرب مايكل ستيدهام بزمن قدره 1.2.35 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن "بوس سالي".

وينحدر "سوفرينتي" لجودلفين الفائز بلقب "ديربي كنتاكي" من نسل "إنتو ميشيف"، والفائز بفارق خمسة أطوال في سباق "ستريت سينس ستيكس" للفئة الثالثة على المضمار نفسه في أكتوبر، حيث عاد إلى المنافسة بعد مشاركتين مميزتين في مضمار غلف ستريم بارك شملتا فوزاً بلقب "فاونتن أوف يوث ستيكس" للفئة الثانية وحلوله وصيفاً بفارق ضئيل في فلوريدا داربي للفئة الاولى، كما فاز نجم جودلفين في سباق "ستريت سينس ستيكس" للفئة الثالثة على المضمار نفسه في أكتوبر، وعاد إلى المنافسة بعد مشاركتين مميزتين في مضمار غلف ستريم بارك شملتا فوزاً بلقب فاونتن أوف يوث ستيكس للفئة الثانية وحلوله وصيفاً بفارق ضئيل في فلوريدا داربي للفئة الأولى.

الـ 1000 جينيز

من جانب آخر، حققت خيول جودلفين والإمارات العديد من الإنتصارات في ختام مهرجان الجينيز الإنجليزي على مضمار نيوماركت العريق، أبرزها فوز "ديزرت فلاور" لجودلفين بسباق الـ 1000 جينيز للفئة الأولى لمسافة الميل "1600 متر"، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف الفارس شارلي أبلبي، مسجلة زمناً قدره 1.36.86 دقيقة بفارق طول عن "فلايت" بقيادة أوشن ميرفي وإشراف أولي سنجستر، فيما حلت في المركز الثالث "سايميرنغ" بإشراف المدرب ذاته وقيادة دايلان براون.

وواصلت المهرة غير المهزومة "ديزرت فلاور" عروضها اللافتة في نيوماركت بعد أداءً كاسحاً من البداية حتى النهاية، لتعزز سجل ألقابها المميز بعد أن سبق لها أن تُوجت بلقب فيليز مايل للفئة الأولى الموسم الماضي، لتحرز فوزها الثاني على التوالي على المستوى الأعلى في المضمار ذاته، وتكمل ثنائية الجينيز لفريق جودلفين والمدرب شارلي أبلبي والفارس يليام بيوك ، بعد فوز "رولينغ كورت" بلقب 2000 غينيز قبل 24 ساعة.

واستعادت "سيندريلاز دريم" لجودلفين نغمة الفوز بعد اكتساحها سباق "داليا ستيكس" للفئة الثانية لمسافة 1800 متر بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، مسجلة زمناً قدره 1.50.29 دقيقة بفارق أربعة أطوال ونصف الطول عن "الملكة" بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف روجر فاريان، فيما حلت "بيوتيفل لوف" لجودلفين في المركز الثالث بقيادة ريان مور وإشراف شارلي أبلبي.

وجاءت بداية انتصارات خيول الإمارات في ختام حفل الجينيز عن طريق "فلكية" بشعار شادويل الفائزة بلقب "بريتي بولي ستيكس" بقيادة الفارس جيم كرولي وإشراف المدرب أوين بوروز محققة زمناً قدره 2.3.34 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن "لايف إيز بيوتيفول".