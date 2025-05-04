«سوفرينتي» بطلاً للنسخة 151.. جودلفين تهدي الإمارات إنجازاً تاريخياً في «ديربي كنتاكي»

واصلت خيول جودلفين إنجازاتها العالمية بعد فوز «سوفرينتي» بلقب النسخة 151 من سباق «ديربي كنتاكي» لمسافة 2000 متر من «الفئة الأولى»، مهدياً الإمارات أول فوز في السباق الذي أقيم على مضمار «تشيرشل داونز» في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقدّم «سوفرينتي» عرضاً مذهلاً على أرضية موحلة، بقيادة الفارس ويليام ألفارادو، وتحت إشراف المدرب ويليام موت، مسجلاً زمناً قدره 2:02.31 دقيقة، بفارق طول ونصف الطول عن «جورناليسم»، ليمنح فريق جودلفين أول انتصار تاريخي في هذا السباق.

وينحدر البطل من نسل «إنتو ميشيف»، وكان قد فاز بفارق خمسة أطوال في سباق «ستريت سينس ستيكس» للفئة الثالثة على المضمار نفسه في أكتوبر، ثم عاد إلى المنافسة بعد مشاركتين مميزتين في مضمار غلف ستريم بارك، شملتا فوزاً بلقب «فاونتن أوف يوث ستيكس» للفئة الثانية، وحلوله ثانياً بفارق ضئيل في «فلوريدا داربي» للفئة الأولى.